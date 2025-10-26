San Juan renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación

Paso Cristo Redentor Habilitado

San Juan elige tres representantes al Congreso Nacional con el sistema de Boleta Única de Papel. Las bancas pertenecen actualmente a Walberto Allende y Fabiola Aubone (Unión por la Patria) y a María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).

26/10/2025

boleta unica papelEn total, están habilitados para votar 620.823 electores distribuidos en los 19 departamentos de la provincia. Se habilitarán 1.843 mesas en 241 locales de votación, la mayoría ubicados en establecimientos escolares.

Un dato destacado es que será la primera vez que en San Juan se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que ya se aplica en otras provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Además, el 3,5% del padrón está compuesto por jóvenes de 16 y 17 años, que suman 21.850 electores (11.028 varones y 10.822 mujeres), quienes podrán emitir su voto de manera voluntaria.

Participación política

En esta elección competirán 54 candidatos distribuidos en 9 listas, que representan a 3 frentes electorales y 6 partidos políticos, cada una integrada por tres candidatos titulares y tres suplentes.

Alianza por San Juan
(Partido Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical, PRO, Dignidad Ciudadana y Partido Bloquista)

Titulares: Fabián Martín, Laura Palma, Federico Rizo
Suplentes: Eva Acosta, Carlos Jaime, María de los Ángeles Moreno

Fuerza San Juan
(Partido Justicialista, Patria Grande, Frente Grande, MID, Convicción Federal, Libres del Sur, Partido Conservador Popular y Partido del Trabajo y del Pueblo)

Titulares: Cristian Andino, Romina Rosas, Fabián Gramajo
Suplentes: Claudia Liquitay, Gabriel Castro, Rosana Rubiño
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
(Partido Obrero, Izquierda por el Socialismo, Nueva Izquierda)

Titulares: Cristian Jurado, Gloria Cimino, Lucas Casciaro Ramírez
Suplentes: Laura Fernández, Mauricio Núñez, Melina Barbieri
Partido Libertario

Titulares: Yolanda Agüero, Manuel Galdeano, Nancy Illanes Chaves
Suplentes: Gastón Ferrero, Claudia Agüero, Andrés Godoy
Partido Evolución Liberal

Titulares: Sergio Vallejos, Noelia Herrera, Mauricio Bastías
Suplentes: Rosa Palma, Sergio Proto, Celeste Lanteri
La Libertad Avanza

Titulares: Ricardo Chiconi, Cristina Tejada Heredia, Juan Sancassani
Suplentes: Silvina Tomeo, Alexis Robles Castro, Estefanía Fernández Ibazeta
Ideas de la Libertad

Titulares: Gastón Briozzo, Nery Mingolla, Raúl Moreno
Suplentes: Abigail Castro, Gonzalo Medina, María Place
Hacemos

Titulares: Emilio Baistrocchi, Paola Díaz, Pedro Rodríguez
Suplentes: Silvia Guevara, Martín Vega, Natalia Castro
Cruzada Renovadora

Titulares: Alfredo Avelín, Carmen Chimino, José Gómez
Suplentes: Rosana Aguirre, Marcelo Pereyra Cuevas, Ana Garesio
 
Con estos comicios, San Juan formará parte del proceso nacional en el que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (127 escaños en total) y un tercio del Senado (24 bancas).

Fuente: Justicia Electoral Nacional / Tribunal Electoral de San Juan.

