San Juan renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación

Anabel Fernández Sagasti: “No se vota con odio, se vota con esperanza”
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
San Juan elige tres representantes al Congreso Nacional con el sistema de Boleta Única de Papel. Las bancas pertenecen actualmente a Walberto Allende y Fabiola Aubone (Unión por la Patria) y a María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).Política26/10/2025Redacción CuyoNoticias
En total, están habilitados para votar 620.823 electores distribuidos en los 19 departamentos de la provincia. Se habilitarán 1.843 mesas en 241 locales de votación, la mayoría ubicados en establecimientos escolares.
Un dato destacado es que será la primera vez que en San Juan se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que ya se aplica en otras provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Además, el 3,5% del padrón está compuesto por jóvenes de 16 y 17 años, que suman 21.850 electores (11.028 varones y 10.822 mujeres), quienes podrán emitir su voto de manera voluntaria.
Participación política
En esta elección competirán 54 candidatos distribuidos en 9 listas, que representan a 3 frentes electorales y 6 partidos políticos, cada una integrada por tres candidatos titulares y tres suplentes.
Alianza por San Juan
(Partido Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical, PRO, Dignidad Ciudadana y Partido Bloquista)
Titulares: Fabián Martín, Laura Palma, Federico Rizo
Suplentes: Eva Acosta, Carlos Jaime, María de los Ángeles Moreno
Fuerza San Juan
(Partido Justicialista, Patria Grande, Frente Grande, MID, Convicción Federal, Libres del Sur, Partido Conservador Popular y Partido del Trabajo y del Pueblo)
Titulares: Cristian Andino, Romina Rosas, Fabián Gramajo
Suplentes: Claudia Liquitay, Gabriel Castro, Rosana Rubiño
Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad
(Partido Obrero, Izquierda por el Socialismo, Nueva Izquierda)
Titulares: Cristian Jurado, Gloria Cimino, Lucas Casciaro Ramírez
Suplentes: Laura Fernández, Mauricio Núñez, Melina Barbieri
Partido Libertario
Titulares: Yolanda Agüero, Manuel Galdeano, Nancy Illanes Chaves
Suplentes: Gastón Ferrero, Claudia Agüero, Andrés Godoy
Partido Evolución Liberal
Titulares: Sergio Vallejos, Noelia Herrera, Mauricio Bastías
Suplentes: Rosa Palma, Sergio Proto, Celeste Lanteri
La Libertad Avanza
Titulares: Ricardo Chiconi, Cristina Tejada Heredia, Juan Sancassani
Suplentes: Silvina Tomeo, Alexis Robles Castro, Estefanía Fernández Ibazeta
Ideas de la Libertad
Titulares: Gastón Briozzo, Nery Mingolla, Raúl Moreno
Suplentes: Abigail Castro, Gonzalo Medina, María Place
Hacemos
Titulares: Emilio Baistrocchi, Paola Díaz, Pedro Rodríguez
Suplentes: Silvia Guevara, Martín Vega, Natalia Castro
Cruzada Renovadora
Titulares: Alfredo Avelín, Carmen Chimino, José Gómez
Suplentes: Rosana Aguirre, Marcelo Pereyra Cuevas, Ana Garesio
Con estos comicios, San Juan formará parte del proceso nacional en el que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (127 escaños en total) y un tercio del Senado (24 bancas).
Fuente: Justicia Electoral Nacional / Tribunal Electoral de San Juan.
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, emitió su voto este domingo en la Escuela Vergara, acompañada por su familia.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde estuvo acompañado por su hijo Lautaro, como en cada elección.
El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix, emitió su voto y reflexionó sobre la importancia de las elecciones legislativas.
El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias y valoró la organización del proceso electoral y la participación ciudadana.
Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.
El candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincia de Mendoza, ubicada en el departamento Rivadavia.
El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto este domingo en la Escuela Ricardo Rojas, de Ciudad.
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Gendarmería detuvo a tres personas que retiraban un paquete con casi 16 kilos de marihuana enviado desde Misiones hacia la provincia de San Juan.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego