San Juan renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación

En total, están habilitados para votar 620.823 electores distribuidos en los 19 departamentos de la provincia. Se habilitarán 1.843 mesas en 241 locales de votación, la mayoría ubicados en establecimientos escolares.

Un dato destacado es que será la primera vez que en San Juan se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que ya se aplica en otras provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

Además, el 3,5% del padrón está compuesto por jóvenes de 16 y 17 años, que suman 21.850 electores (11.028 varones y 10.822 mujeres), quienes podrán emitir su voto de manera voluntaria.

Participación política

En esta elección competirán 54 candidatos distribuidos en 9 listas, que representan a 3 frentes electorales y 6 partidos políticos, cada una integrada por tres candidatos titulares y tres suplentes.

Alianza por San Juan

(Partido Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical, PRO, Dignidad Ciudadana y Partido Bloquista)

Titulares: Fabián Martín, Laura Palma, Federico Rizo

Suplentes: Eva Acosta, Carlos Jaime, María de los Ángeles Moreno

Fuerza San Juan

(Partido Justicialista, Patria Grande, Frente Grande, MID, Convicción Federal, Libres del Sur, Partido Conservador Popular y Partido del Trabajo y del Pueblo)

Titulares: Cristian Andino, Romina Rosas, Fabián Gramajo

Suplentes: Claudia Liquitay, Gabriel Castro, Rosana Rubiño

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

(Partido Obrero, Izquierda por el Socialismo, Nueva Izquierda)

Titulares: Cristian Jurado, Gloria Cimino, Lucas Casciaro Ramírez

Suplentes: Laura Fernández, Mauricio Núñez, Melina Barbieri

Partido Libertario

Titulares: Yolanda Agüero, Manuel Galdeano, Nancy Illanes Chaves

Suplentes: Gastón Ferrero, Claudia Agüero, Andrés Godoy

Partido Evolución Liberal

Titulares: Sergio Vallejos, Noelia Herrera, Mauricio Bastías

Suplentes: Rosa Palma, Sergio Proto, Celeste Lanteri

La Libertad Avanza

Titulares: Ricardo Chiconi, Cristina Tejada Heredia, Juan Sancassani

Suplentes: Silvina Tomeo, Alexis Robles Castro, Estefanía Fernández Ibazeta

Ideas de la Libertad

Titulares: Gastón Briozzo, Nery Mingolla, Raúl Moreno

Suplentes: Abigail Castro, Gonzalo Medina, María Place

Hacemos

Titulares: Emilio Baistrocchi, Paola Díaz, Pedro Rodríguez

Suplentes: Silvia Guevara, Martín Vega, Natalia Castro

Cruzada Renovadora

Titulares: Alfredo Avelín, Carmen Chimino, José Gómez

Suplentes: Rosana Aguirre, Marcelo Pereyra Cuevas, Ana Garesio



Con estos comicios, San Juan formará parte del proceso nacional en el que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación (127 escaños en total) y un tercio del Senado (24 bancas).

Fuente: Justicia Electoral Nacional / Tribunal Electoral de San Juan.