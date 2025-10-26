San Juan: votó Fabián Martín y destacó la importancia de fortalecer la democracia

En una jornada electoral que se desarrolla con normalidad en toda la provincia, Martín llegó al establecimiento pasadas las 9 y valoró la participación ciudadana en los comicios legislativos nacionales.

“Muy contento de iniciar este día cívico; todo se desarrolla con normalidad”, expresó el dirigente, integrante del equipo del gobernador Marcelo Orrego. El candidato destacó además la importancia de fortalecer las instituciones democráticas a través del voto: “Cada elección es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la democracia y con el futuro de San Juan”, afirmó.

Miles de sanjuaninos concurren este domingo a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, en una jornada marcada por la tranquilidad y una amplia participación.