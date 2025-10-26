Mario Vadillo votó en Luján y destacó la normalidad de la jornada electoral

“Debe haber sido la votación más sencilla que he tenido. El sistema está perfecto, el que venga a votar va a ver que es muy fácil. Además, el día está hermoso y todos los mendocinos tienen que venir a votar”, expresó.

Vadillo resaltó la tranquilidad con la que se desarrollan los comicios y agradeció “a todos los fiscales y presidentes de mesa que están trabajando con compromiso y responsabilidad”.

Respecto a las expectativas del Frente Verde, el dirigente manifestó su confianza en el desempeño de la fuerza política: “Esperamos mantener el segundo puesto que obtuvimos en la Gran Mendoza y confiamos en el trabajo que hemos hecho y en el apoyo de la gente”.