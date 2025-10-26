Paso Cristo Redentor Habilitado

Mario Vadillo votó en Luján y destacó la normalidad de la jornada electoral

El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias y valoró la organización del proceso electoral y la participación ciudadana.

Política26/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

vadillo 2“Debe haber sido la votación más sencilla que he tenido. El sistema está perfecto, el que venga a votar va a ver que es muy fácil. Además, el día está hermoso y todos los mendocinos tienen que venir a votar”, expresó.

Vadillo resaltó la tranquilidad con la que se desarrollan los comicios y agradeció “a todos los fiscales y presidentes de mesa que están trabajando con compromiso y responsabilidad”.

Hebe Casado voto 3Votó la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael

Respecto a las expectativas del Frente Verde, el dirigente manifestó su confianza en el desempeño de la fuerza política: “Esperamos mantener el segundo puesto que obtuvimos en la Gran Mendoza y confiamos en el trabajo que hemos hecho y en el apoyo de la gente”.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Hebe Casado voto 3

Votó la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.

Lo más visto
BICE San Juan

San Juan: dan créditos para financiar sistemas de monitoreo

Redacción CuyoNoticias
Economía24/10/2025

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email