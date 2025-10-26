Mario Vadillo votó en Luján y destacó la normalidad de la jornada electoral

Anabel Fernández Sagasti: “No se vota con odio, se vota con esperanza”
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias y valoró la organización del proceso electoral y la participación ciudadana.Política26/10/2025Redacción CuyoNoticias
“Debe haber sido la votación más sencilla que he tenido. El sistema está perfecto, el que venga a votar va a ver que es muy fácil. Además, el día está hermoso y todos los mendocinos tienen que venir a votar”, expresó.
Vadillo resaltó la tranquilidad con la que se desarrollan los comicios y agradeció “a todos los fiscales y presidentes de mesa que están trabajando con compromiso y responsabilidad”.
Respecto a las expectativas del Frente Verde, el dirigente manifestó su confianza en el desempeño de la fuerza política: “Esperamos mantener el segundo puesto que obtuvimos en la Gran Mendoza y confiamos en el trabajo que hemos hecho y en el apoyo de la gente”.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, emitió su voto este domingo en la Escuela Vergara, acompañada por su familia.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde estuvo acompañado por su hijo Lautaro, como en cada elección.
El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix, emitió su voto y reflexionó sobre la importancia de las elecciones legislativas.
Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.
El candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincia de Mendoza, ubicada en el departamento Rivadavia.
El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto este domingo en la Escuela Ricardo Rojas, de Ciudad.
La intendente de la Ciudad de San Juan emitió su voto a primera hora del domingo en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
Fue esta mañana en RN7 a la altura del túnel de Las Cortaderas entre un auto y dos camiones. Traslado aéreo de un herido hacia el Hospital Central de Mendoza
El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.
Una nena de 2 años le amputaron un brazo tras un accidente con un secarropas en su casa de Fray Luis Beltrán, Maipú. Interviene la Justicia y el ETI.
Gendarmería detuvo a tres personas que retiraban un paquete con casi 16 kilos de marihuana enviado desde Misiones hacia la provincia de San Juan.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego