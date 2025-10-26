Votó la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael

Anabel Fernández Sagasti: “No se vota con odio, se vota con esperanza”
La senadora nacional por el peronismo, Anabel Fernández Sagasti, emitió su voto este domingo en la Escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz, acompañada por sus sobrinas.
Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar "mirando hacia el futuro". Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, emitió su voto en la Escuela Provincia del Chaco, en su distrito natal de Cuadro Benegas, San Rafael. “Contenta, como siempre, de venir a mi escuela primaria a emitir mi voto. Es un día hermoso para mirar hacia el futuro y ejercer el poder ciudadano que nos da el voto, que es el más importante”, expresó tras sufragar.
Casado destacó la normalidad con la que se desarrolla la jornada electoral en toda la provincia y valoró el sistema de boleta única de papel, al que calificó como “más transparente y ágil, que evita trampas y permite que la gente vote rápido y sin demoras”.
Respecto a las expectativas, sostuvo que “Mendoza, entre otras cosas, plebiscita la gestión, y hay un buen acompañamiento de la gente en toda la provincia. Va a ser faro del resto del país, porque ha tomado decisiones correctas y demuestra que se puede mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado y apostando al desarrollo y al trabajo genuino".
La vicegobernadora también hizo un llamado a la participación: “Nací en 1976, cuando no había democracia, y por eso valoro profundamente poder elegir. Cuando uno se queja en la mesa del café, la forma real de hacerlo es a través del voto. A quienes piensan no ir, les digo que participen: es la manera más concreta de estar a favor o en contra de una gestión".
En tanto, remarcó que las elecciones son una oportunidad para reafirmar el rumbo del país: “Estamos esperanzados en que los argentinos no pongamos marcha atrás. Hay que seguir avanzando por el futuro de nuestros hijos y del país. Hoy no somos socios de Venezuela ni de Cuba; somos socios del primer mundo, y eso debemos consolidarlo con el voto".
Finalmente, señaló que “el presidente (Javier Milei) está firme en su plan económico, y eso es fundamental. Siempre las elecciones generan incertidumbre, pero también fortalecen la democracia. Mañana será el día de las lecturas, pero estoy convencida de que el balance va a ser positivo".
La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Uceda, emitió su voto este domingo en la Escuela Vergara, acompañada por su familia.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, emitió su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, donde estuvo acompañado por su hijo Lautaro, como en cada elección.
El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix, emitió su voto y reflexionó sobre la importancia de las elecciones legislativas.
El candidato a diputado nacional por el Frente Verde, Mario Vadillo, emitió su voto este domingo en la Facultad de Ciencias Agrarias y valoró la organización del proceso electoral y la participación ciudadana.
El candidato a diputado nacional por el Frente Por San Juan, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Provincia de Mendoza, ubicada en el departamento Rivadavia.
El candidato a diputado nacional por el Frente Libertario Demócrata, Gabriel Sottile, emitió su voto este domingo en la Escuela Ricardo Rojas, de Ciudad.
La intendente de la Ciudad de San Juan emitió su voto a primera hora del domingo en la Escuela Pedro Nolasco Fonseca, en Desamparados, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
