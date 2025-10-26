Votó la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, emitió su voto en la Escuela Provincia del Chaco, en su distrito natal de Cuadro Benegas, San Rafael. “Contenta, como siempre, de venir a mi escuela primaria a emitir mi voto. Es un día hermoso para mirar hacia el futuro y ejercer el poder ciudadano que nos da el voto, que es el más importante”, expresó tras sufragar.

Casado destacó la normalidad con la que se desarrolla la jornada electoral en toda la provincia y valoró el sistema de boleta única de papel, al que calificó como “más transparente y ágil, que evita trampas y permite que la gente vote rápido y sin demoras”.

Respecto a las expectativas, sostuvo que “Mendoza, entre otras cosas, plebiscita la gestión, y hay un buen acompañamiento de la gente en toda la provincia. Va a ser faro del resto del país, porque ha tomado decisiones correctas y demuestra que se puede mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado y apostando al desarrollo y al trabajo genuino".

La vicegobernadora también hizo un llamado a la participación: “Nací en 1976, cuando no había democracia, y por eso valoro profundamente poder elegir. Cuando uno se queja en la mesa del café, la forma real de hacerlo es a través del voto. A quienes piensan no ir, les digo que participen: es la manera más concreta de estar a favor o en contra de una gestión".

En tanto, remarcó que las elecciones son una oportunidad para reafirmar el rumbo del país: “Estamos esperanzados en que los argentinos no pongamos marcha atrás. Hay que seguir avanzando por el futuro de nuestros hijos y del país. Hoy no somos socios de Venezuela ni de Cuba; somos socios del primer mundo, y eso debemos consolidarlo con el voto".

Finalmente, señaló que “el presidente (Javier Milei) está firme en su plan económico, y eso es fundamental. Siempre las elecciones generan incertidumbre, pero también fortalecen la democracia. Mañana será el día de las lecturas, pero estoy convencida de que el balance va a ser positivo".