Emir Félix: “vamos a defender los intereses de todos los mendocinos”

“Es una elección trascendente porque se define un modelo: si se seguirá avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía, o si ese modelo perderá apoyo”, expresó.

El ex intendente sanrafaelino y actual candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix, destacó la capacidad del peronismo para superar los desafíos: “El peronismo tuvo instancias difíciles y siempre se ha repuesto. Recorrimos toda la provincia, escuchando a cada ciudadano y a cada sector: el productivo, los jubilados, los docentes, la salud y nuestros jóvenes, para conocer cómo ven la situación del país”.

El dirigente reconoció un clima social complejo: “Hay una situación muy difícil, con una expectativa negativa de lo que se está viviendo. Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia”.

Finalmente, subrayó su compromiso con Mendoza: “Toda la vida defendimos los intereses de los sanrafaelinos, y ahora me toca hacerlo por todos los mendocinos”.