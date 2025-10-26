Paso Cristo Redentor Habilitado

Emir Félix: “vamos a defender los intereses de todos los mendocinos”

El candidato a diputado nacional por el peronismo, Emir Félix, emitió su voto y reflexionó sobre la importancia de las elecciones legislativas.

Política26/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
Voto Emir Felix (1)
Voto Emir Felix (1)

“Es una elección trascendente porque se define un modelo: si se seguirá avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía, o si ese modelo perderá apoyo”, expresó.

El ex intendente sanrafaelino y actual candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix, destacó la capacidad del peronismo para superar los desafíos: “El peronismo tuvo instancias difíciles y siempre se ha repuesto. Recorrimos toda la provincia, escuchando a cada ciudadano y a cada sector: el productivo, los jubilados, los docentes, la salud y nuestros jóvenes, para conocer cómo ven la situación del país”.

vadilloMario Vadillo votó en Luján y destacó la normalidad de la jornada electoral

El dirigente reconoció un clima social complejo: “Hay una situación muy difícil, con una expectativa negativa de lo que se está viviendo. Notamos mucha angustia y decepción en cada rincón de la provincia”.

Finalmente, subrayó su compromiso con Mendoza: “Toda la vida defendimos los intereses de los sanrafaelinos, y ahora me toca hacerlo por todos los mendocinos”.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Hebe Casado voto 3

Votó la vicegobernadora Hebe Casado en San Rafael

Redacción CuyoNoticias
Política26/10/2025

Hebe Casado votó en San Rafael y llamó a participar “mirando hacia el futuro”. Emitió su voto este domingo en la Escuela Provincia del Chaco, ubicada en su distrito natal de Cuadro Benegas, en San Rafael.

Lo más visto
BICE San Juan

San Juan: dan créditos para financiar sistemas de monitoreo

Redacción CuyoNoticias
Economía24/10/2025

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzó una nueva línea de créditos destinada a pymes y grandes empresas exportadoras de San Juan, para incorporar sistemas de monitoreo exigidos por la normativa nacional de exportación controlada.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email