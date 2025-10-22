Eclipse revive la magia de Pink Floyd en el Teatro Mendoza

La reconocida banda mendocina presenta “Essentials”, un espectáculo que recorrerá los grandes clásicos de Pink Floyd con un despliegue visual, lumínico y sonoro de primer nivel. Será este viernes 24 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Mendoza.

La pasión por Pink Floyd vuelve a encenderse en la Ciudad. Este viernes 24 de octubre, a las 21, el Teatro Mendoza será escenario de “Essentials”, el nuevo espectáculo de Eclipse, una de las bandas tributo más destacadas del país y que es mendocina.

Con 28 años de trayectoria, Eclipse propone un viaje por la historia musical de la mítica agrupación británica, interpretando obras icónicas como “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “The Wall”, “A Momentary Lapse of Reason” y “The Division Bell”.

Fiel a su estilo, Eclipse ofrecerá una experiencia sensorial completa. El show combinará una impecable interpretación musical con un impactante despliegue de luces, proyecciones e imágenes originales creadas con Inteligencia Artificial (IA), que acompañarán cada tema y potenciarán la atmósfera característica del universo floydiano.

La banda está integrada por Jorge Garín (voz líder), Sebastián Rivas y Edgardo Povez (guitarras), Federico Zuin (bajo), Juan Pablo Bruno (guitarra y coros), Claudio López (teclados y secuencias), Fernando Moncada (batería y secuencias), y las coristas Gema Cris Miguel y Gabriela Catulo. La producción general está a cargo de Willy Moreno.

Desde su formación en 1997, Eclipse ha sabido conquistar al público con su fidelidad sonora y su cuidado estético. Entre sus hitos más recordados se encuentran las tres presentaciones sinfónicas de Pink Floyd The Wall junto a la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y la Filarmónica de Mendoza que marcaron un antes y un después en la escena local.

Con una puesta en escena cuidadosamente diseñada y una interpretación que mantiene viva la esencia de Pink Floyd, Eclipse promete una noche de emociones, nostalgia y arte.

“Essentials” no es solo un concierto: es una experiencia sonora y visual que invita a revivir la magia de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

El Teatro Mendoza será el punto de encuentro para quienes aún sienten que la música de Pink Floyd sigue marcando generaciones. Las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb.