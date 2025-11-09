Fatal choque entre moto y camioneta en Tunuyán

Un hombre de 80 años murió este sábado por la tarde en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 94, en Tunuyán. El siniestro involucró una motocicleta y una camioneta Ford Ecosport, y dejó además tres personas con lesiones leves.

El hecho

Según informaron fuentes policiales, el accidente se registró alrededor de las 14:50 en inmediaciones del restaurante “Chacayes”, zona de El Manzano Histórico. Por razones que se investigan, una camioneta Ford Ecosport que circulaba en sentido este a oeste fue impactada por una motocicleta Honda 400 cc que se desplazaba en dirección contraria.

Maniobra y colisión

De acuerdo con los primeros datos del informe, la conductora de la camioneta, una mujer de 42 años identificada con las iniciales S.M., habría colocado el indicador de giro para ingresar al restaurante. En ese momento, la motocicleta conducida por Juan Santos Caon, de 80 años, colisionó con fuerza contra el lateral del vehículo. El impacto fue tan violento que el hombre perdió la vida en el lugar.

Intervención médica y policial

Minutos después del choque, arribó al sitio una profesional del Centro de Salud local, quien constató el deceso del motociclista. Paralelamente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los ocupantes de la camioneta: la conductora, un acompañante de 61 años identificado como A.E., y un menor de 5 años, hijo de la mujer. Los tres sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital de Tunuyán para su atención.

Efectivos de la Subcomisaría Manzano Histórico trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito, que permaneció interrumpido durante más de una hora mientras se realizaban las pericias de rigor.

Investigación en curso

El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán. Los peritos intentan establecer las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo la velocidad a la que circulaban ambos vehículos y si alguno de los conductores realizó una maniobra imprudente. Se secuestraron la motocicleta y la camioneta para las correspondientes pericias mecánicas.

Reacciones y contexto

Vecinos y comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la frecuencia de los accidentes en ese tramo de la Ruta 94, un corredor turístico que conecta el centro de Tunuyán con áreas rurales y restaurantes de montaña. En los fines de semana, el flujo vehicular aumenta considerablemente por la afluencia de visitantes al Manzano Histórico.

Autoridades locales recordaron la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas provinciales con tránsito mixto, donde circulan automóviles, motocicletas y bicicletas en direcciones opuestas. Además, reiteraron la necesidad de respetar las señales viales y mantener la atención ante maniobras de ingreso o salida de establecimientos cercanos a la calzada.

Dolor y reflexión

La víctima, Juan Santos Caon, era vecino del departamento y se desplazaba solo al momento del accidente. Su fallecimiento causó consternación entre los habitantes del distrito, donde era conocido por su vida de trabajo y su afición a las motocicletas.

El trágico episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas frente a vehículos de mayor tamaño y la necesidad de reforzar la seguridad vial en rutas turísticas. Las autoridades policiales y sanitarias reiteraron que el uso del casco y el respeto por las normas de tránsito son medidas esenciales para reducir el riesgo de fatalidades.