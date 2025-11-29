Prisión preventiva por crimen en Árbol Solo

Vuelco de camión con ganado en Las Catitas Mendoza
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.
Dos hombres quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial tras orden judicial por un homicidio en ocasión de robo ocurrido en febrero en Árbol Solo.Policiales29/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Dos hombres de 38 y 54 años fueron enviados a prisión preventiva por 120 días, acusados de participar en un violento robo que terminó con el homicidio de un hombre de 77 años en el paraje Árbol Solo, en la zona de Los Manantiales. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantía N° 1.
Un caso que marcó a una comunidad pequeña
El hecho ocurrió el 2 de febrero de este año, cuando una pareja de adultos mayores fue sorprendida en su vivienda por un grupo de delincuentes que ingresó con violencia. Según la investigación, los agresores redujeron a las víctimas, las maniataron y las golpearon mientras exigían dinero. La pareja vivía desde hacía años en la zona, un paraje rural tranquilo donde este tipo de ataques casi no se registran. Por eso, el impacto comunitario fue inmediato.
De acuerdo con la información policial, los delincuentes lograron apoderarse de una suma importante de dinero antes de escapar del lugar. La víctima de 77 años sufrió lesiones graves durante el ataque y debió ser trasladada de urgencia al hospital. Su recuperación fue difícil y prolongada. Tras varios meses internado y con complicaciones derivadas directamente del episodio, falleció el 17 de septiembre. Ese dato modificó por completo el rumbo del expediente: la causa pasó a caratularse como “Homicidio en ocasión de robo”.
Avances en la investigación
Los dos acusados fueron detenidos el pasado 18 de noviembre en la ciudad de San Luis por personal de la Comisaría Seccional 41°. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2, que ya adelantó pruebas clave para sostener la imputación durante la audiencia. Entre esos elementos figuran testimonios, informes periciales y registros que vincularían a los detenidos con el movimiento previo y posterior al asalto. No se descarta que en la escena del hecho haya intervenido más de un grupo.
Cabe mencionar que, por este mismo ataque, ya había sido arrestado un tercer individuo meses atrás. Su situación procesal se analiza en un expediente paralelo, aunque conectado al principal. La fiscalía evalúa si los tres actuaron de manera coordinada, lo que podría derivar en nuevas imputaciones por actuar en banda y en despoblado, una figura que agrava las penas previstas. También se analizan posibles rutas de fuga y contactos que permitieron sostener el ocultamiento de los sospechosos durante varios meses.
La decisión judicial y sus fundamentos
Durante la audiencia realizada este viernes 28 de noviembre, el Juzgado de Garantía N° 1 resolvió convertir la detención de los imputados en prisión preventiva por 120 días. El tribunal valoró la gravedad del hecho, el riesgo procesal y la necesidad de preservar pruebas relevantes para la causa. Además, consideró que el delito investigado, por sus características y consecuencias, requiere una etapa de investigación sin interferencias. La figura de prisión preventiva, explicaron fuentes judiciales, permite asegurar la continuidad del proceso y evitar eventuales intentos de fuga.
Lo que viene para la causa
Tras la audiencia, los acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán mientras avanza la investigación. En los próximos meses se espera que la fiscalía incorpore nuevas pericias, amplíe declaraciones testimoniales y determine con mayor precisión el rol que cada sospechoso habría cumplido durante el asalto. La comunidad de Los Manantiales sigue de cerca el caso, con la esperanza de que el proceso judicial permita esclarecer por completo lo ocurrido y brindar una respuesta a la familia afectada, que ha atravesado un año marcado por el dolor y la espera de justicia.
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.
Un profesional de 78 años fue arrestado en Los Andes (Chile) tras hallar 12 balas en su camioneta; quedó libre pero deberá firmar cada dos semanas
Un colectivo que viajaba a un tour de compras fue asaltado en Chile. Más de 60 mendocinos quedaron golpeados, sin documentos y a la espera de ser repatriados.
El operativo, realizado por Gendarmería Nacional en una vivienda de Malargüe, permitió secuestrar marihuana, dinero, balanzas, entre otros elementos clave.
Tres adultos murieron y dos menores quedaron heridos de gravedad tras un choque frontal en la Ruta 60CH. El tránsito sigue cortado mientras la SIAT investiga.
Una mujer y un menor fueron trasladados al Policlínico Regional tras el vuelco de un Chevrolet Corsa en el kilómetro 720 de la Autopista Serranías Puntanas.
Un joven de 18 años perdió el control de su moto en Villa de Merlo al Norte de San Luis y fue trasladado al Hospital Madre Catalina Rodriguez para su atención.
Un joven de 25 años murió al chocar de frente con un camión en Luján. Dos acompañantes resultaron graves y fueron trasladadas a hospitales de Mendoza.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación organizó una cata técnica destinada a estudiantes de Diseño Gráfico de la UNSJ. Concursan para crear el logo que identificará a las pasas de uva locales.
Esta tarde como habían anticipado el SMN y la Red de Estaciones Meteorológicas, la lluvia y el granizo protagonizaron un fuerte temporal en la provincia
El mediometraje, realizado por un equipo íntegramente local, aborda una historia profunda sobre maternidad, violencia y memoria, y tuvo su primera proyección.
El Turismo Nacional regresa a Mendoza despues de 11 años con el Gran Premio Coronación. Clase 2 y 3. Bernardo Llaver busca el título del TC2000.