Prisión preventiva por crimen en Árbol Solo

Dos hombres de 38 y 54 años fueron enviados a prisión preventiva por 120 días, acusados de participar en un violento robo que terminó con el homicidio de un hombre de 77 años en el paraje Árbol Solo, en la zona de Los Manantiales. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantía N° 1.



Un caso que marcó a una comunidad pequeña



El hecho ocurrió el 2 de febrero de este año, cuando una pareja de adultos mayores fue sorprendida en su vivienda por un grupo de delincuentes que ingresó con violencia. Según la investigación, los agresores redujeron a las víctimas, las maniataron y las golpearon mientras exigían dinero. La pareja vivía desde hacía años en la zona, un paraje rural tranquilo donde este tipo de ataques casi no se registran. Por eso, el impacto comunitario fue inmediato.



De acuerdo con la información policial, los delincuentes lograron apoderarse de una suma importante de dinero antes de escapar del lugar. La víctima de 77 años sufrió lesiones graves durante el ataque y debió ser trasladada de urgencia al hospital. Su recuperación fue difícil y prolongada. Tras varios meses internado y con complicaciones derivadas directamente del episodio, falleció el 17 de septiembre. Ese dato modificó por completo el rumbo del expediente: la causa pasó a caratularse como “Homicidio en ocasión de robo”.



Avances en la investigación



Los dos acusados fueron detenidos el pasado 18 de noviembre en la ciudad de San Luis por personal de la Comisaría Seccional 41°. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 2, que ya adelantó pruebas clave para sostener la imputación durante la audiencia. Entre esos elementos figuran testimonios, informes periciales y registros que vincularían a los detenidos con el movimiento previo y posterior al asalto. No se descarta que en la escena del hecho haya intervenido más de un grupo.



Cabe mencionar que, por este mismo ataque, ya había sido arrestado un tercer individuo meses atrás. Su situación procesal se analiza en un expediente paralelo, aunque conectado al principal. La fiscalía evalúa si los tres actuaron de manera coordinada, lo que podría derivar en nuevas imputaciones por actuar en banda y en despoblado, una figura que agrava las penas previstas. También se analizan posibles rutas de fuga y contactos que permitieron sostener el ocultamiento de los sospechosos durante varios meses.



La decisión judicial y sus fundamentos



Durante la audiencia realizada este viernes 28 de noviembre, el Juzgado de Garantía N° 1 resolvió convertir la detención de los imputados en prisión preventiva por 120 días. El tribunal valoró la gravedad del hecho, el riesgo procesal y la necesidad de preservar pruebas relevantes para la causa. Además, consideró que el delito investigado, por sus características y consecuencias, requiere una etapa de investigación sin interferencias. La figura de prisión preventiva, explicaron fuentes judiciales, permite asegurar la continuidad del proceso y evitar eventuales intentos de fuga.



Lo que viene para la causa



Tras la audiencia, los acusados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán mientras avanza la investigación. En los próximos meses se espera que la fiscalía incorpore nuevas pericias, amplíe declaraciones testimoniales y determine con mayor precisión el rol que cada sospechoso habría cumplido durante el asalto. La comunidad de Los Manantiales sigue de cerca el caso, con la esperanza de que el proceso judicial permita esclarecer por completo lo ocurrido y brindar una respuesta a la familia afectada, que ha atravesado un año marcado por el dolor y la espera de justicia.