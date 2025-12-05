La Escuela de Enología suma su "laboratorio de la miel"

Luján de Cuyo avanza en una norma para eventos "sunset"
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.
El gobierno de San Juan cedió en comodato una sala móvil de extracción de miel para fortalecer la formación práctica. El equipo ya funciona en el campusEconomía05/12/2025Redacción CuyoNoticias
La Escuela de Enología recibió una sala móvil de extracción de miel que potenciará la enseñanza práctica en apicultura. El equipo fue entregado por el Área Apícola del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en coordinación con el Ministerio de Educación, como parte de una política destinada a integrar la educación con el desarrollo productivo.
La unidad ya se encuentra instalada frente al aula de Apicultura y funcionará como un verdadero laboratorio donde los estudiantes podrán realizar todas las etapas del proceso de extracción en condiciones reales. La cesión se formalizará mediante un contrato de comodato, que establece las pautas para su uso y mantenimiento.
Desde el Área Apícola destacaron que esta acción busca acompañar no solo a los productores, sino también a las instituciones educativas, fortaleciendo la formación de futuros profesionales del sector. La iniciativa promueve el desarrollo sostenible de la apicultura provincial y mejora la calidad de la enseñanza técnica, en línea con los objetivos del Gobierno provincial.
Se trata del parque fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en La Cieneguita, Sarmiento. Genera 2,3 megawatts y proyecta ampliación. Destacó el aporte a la matriz energética provincial.
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.
Bodegas mendocinas participaron de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam y cosecharon el reconocimiento por la calidad de sus productos.
Para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. El departamento hoy se muestra como polo económico del oeste argentino gracias al trabajo de su gente
La Ciudad de Buenos Aires realizó su última presentación del año en Mendoza, destacando atractivos, agenda cultural y vinculación para el sector turístico.
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación organizó una cata técnica destinada a estudiantes de Diseño Gráfico de la UNSJ. Concursan para crear el logo que identificará a las pasas de uva locales.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
La campaña “Mendoza elige saber” ofrecerá testeo gratuito, asesoramiento y vacunación en la Peatonal Sarmiento por el Día Mundial de la Respuesta al VIH.
Con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el espejo de agua el pasado 4 de noviembre
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
La Ciudad de Mendoza invita a bares y restaurantes a sumarse al Registro de Alternativas Gastronómicas Diferenciadas, que identifica menús aptos para celíacos, diabéticos y veganos.