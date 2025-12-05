La Escuela de Enología suma su "laboratorio de la miel"

La Escuela de Enología recibió una sala móvil de extracción de miel que potenciará la enseñanza práctica en apicultura. El equipo fue entregado por el Área Apícola del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en coordinación con el Ministerio de Educación, como parte de una política destinada a integrar la educación con el desarrollo productivo.

La unidad ya se encuentra instalada frente al aula de Apicultura y funcionará como un verdadero laboratorio donde los estudiantes podrán realizar todas las etapas del proceso de extracción en condiciones reales. La cesión se formalizará mediante un contrato de comodato, que establece las pautas para su uso y mantenimiento.

Desde el Área Apícola destacaron que esta acción busca acompañar no solo a los productores, sino también a las instituciones educativas, fortaleciendo la formación de futuros profesionales del sector. La iniciativa promueve el desarrollo sostenible de la apicultura provincial y mejora la calidad de la enseñanza técnica, en línea con los objetivos del Gobierno provincial.