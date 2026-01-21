Joven murió tras una riña armada en Godoy Cruz

Un joven de 17 años perdió la vida durante la madrugada tras una riña ocurrida en el marco de un cumpleaños en Godoy Cruz. El hecho incluyó disparos de arma de fuego, dejó además a otras dos personas heridas y motivó un amplio despliegue policial y judicial en la zona.

El inicio del conflicto y el alerta al 911



El episodio se registró alrededor de las 3.10 de la mañana y tomó estado público a partir de un llamado al 911 realizado por un familiar de una de las víctimas. Según se informó, existían conflictos previos con vecinos y, en ese contexto, se desató una pelea durante una celebración. En medio de la riña comenzaron a efectuarse disparos contra la persona que llamó al servicio de emergencias y quienes la acompañaban. La situación generó momentos de extrema tensión y obligó a una rápida intervención policial.

La llegada de la policía y los primeros heridos



Al arribar el personal policial al lugar, en la intersección de calle 1° de Mayo y Amengual, se encontró a un menor de 16 años tendido en el suelo con heridas de arma de fuego. El adolescente fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y luego trasladado para su atención médica. Casi en simultáneo, otros dos heridos ingresaron por sus propios medios al Hospital Lencinas, trasladados en un vehículo particular, lo que permitió dimensionar la gravedad del hecho.

El crimen y el estado de los lesionados



En el hospital se constató el deceso de Joaquín Isaías Morales Contreras, de 17 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho. Junto a él ingresó D.J.C., de 22 años, con una herida de bala en el tórax izquierdo y orificio de salida en la zona dorsal. Debido a la gravedad de su cuadro, fue derivado al Hospital Central, donde ingresó directamente a quirófano. El menor de 16 años también recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el ataque.

Investigación, secuestros y personas demoradas



En el lugar del hecho trabajó personal de la UID y de Policía Científica, que secuestró tres vainas servidas calibre .22, un elemento clave para la investigación. En el marco de las primeras actuaciones, quedaron demoradas tres personas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años.

Este último fue señalado de manera preliminar como el presunto autor de los disparos, aunque la investigación continúa en curso. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 27° de Godoy Cruz e interviene la Fiscalía de Homicidios, con conocimiento de la fiscal Andrea Lazo y la presencia en el lugar de la ayudante fiscal Rinaldi.