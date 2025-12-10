Avanza la licitación de 252 viviendas en Villa Mercedes

El Gobierno provincial dio este miércoles un nuevo paso en su política habitacional con la apertura de sobres para construir las primeras 252 viviendas del plan “Tenemos Futuro” en Villa Mercedes. El proyecto total contempla 295 hogares, por lo que la licitación se dividió en etapas debido a la magnitud de la obra.

La Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas informó que cuatro empresas presentaron sus propuestas técnicas y económicas durante el acto realizado en Casa de Gobierno. Ahora comenzará la instancia de evaluación para determinar la oferta más conveniente y adjudicar los trabajos. Paralelamente, también se licitaron las obras de infraestructura y los nexos que acompañarán a las nuevas unidades.

El Gobierno destacó que este avance se suma a las construcciones ya iniciadas en Navia, Concarán, Zanjitas, Alto Pencoso, Fraga y Bagual, donde se ejecutan más de 50 viviendas dentro del mismo plan.

En la ciudad de San Luis ya se realizó la apertura de sobres para otras 164 viviendas, con tres empresas participantes. Además, se contrató la construcción de 150 unidades más, alcanzando un total de 314 nuevos hogares que ampliarán la oferta habitacional en la capital, donde recientemente se adjudicaron 800 casas.