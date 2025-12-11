Mendoza denuncia a padres que rechazan vacunar a sus hijos

Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en presentar diez denuncias formales contra padres, madres y tutores que se negaron a aplicar las vacunas obligatorias a niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad. La medida se encuadra en la Resolución 2572 del Ministerio de Salud y Deportes, a cargo de Rodolfo Montero, que establece el procedimiento para actuar ante incumplimientos de la Ley Nacional 27.491.

La normativa recuerda que la vacunación es un “bien social” y una herramienta esencial de salud pública. Por ello, exige que quienes están a cargo de menores garanticen el cumplimiento del Calendario Nacional. En los últimos meses, autoridades sanitarias advirtieron un aumento de casos de enfermedades que habían sido controladas en Argentina, como sarampión y coqueluche, asociados a la baja en los índices de vacunación.

Según la resolución, cuando un adulto responsable rechaza por escrito la aplicación de las vacunas en instancias escolares o sanitarias, dispone de 30 días para completarlas y registrarlas en el Sistema Provincial de Inmunizaciones. Si no lo hace, los equipos de inmunización deben notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y realizar la denuncia correspondiente ante autoridades policiales, municipales o judiciales.

El Ministerio aclaró que la omisión de una sola vacuna ya constituye un incumplimiento legal. Además, la Dirección de Epidemiología llevará un registro mensual de todas las denuncias y su avance, con el fin de detectar conductas reiteradas que puedan poner en riesgo la salud de los menores y de la comunidad.

Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación en un contexto epidemiológico sensible, y reafirmaron que la obligatoriedad rige para todos los habitantes del país.