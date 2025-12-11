Paso Cristo Redentor Habilitado

Mendoza denuncia a padres que rechazan vacunar a sus hijos

La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.

Política11/12/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

bebe-vacuna-1536x864Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en presentar diez denuncias formales contra padres, madres y tutores que se negaron a aplicar las vacunas obligatorias a niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad. La medida se encuadra en la Resolución 2572 del Ministerio de Salud y Deportes, a cargo de Rodolfo Montero, que establece el procedimiento para actuar ante incumplimientos de la Ley Nacional 27.491.

La normativa recuerda que la vacunación es un “bien social” y una herramienta esencial de salud pública. Por ello, exige que quienes están a cargo de menores garanticen el cumplimiento del Calendario Nacional. En los últimos meses, autoridades sanitarias advirtieron un aumento de casos de enfermedades que habían sido controladas en Argentina, como sarampión y coqueluche, asociados a la baja en los índices de vacunación.

Evento 1Mendoza: baja la tasa de vacunación de 5 a 11 años

Según la resolución, cuando un adulto responsable rechaza por escrito la aplicación de las vacunas en instancias escolares o sanitarias, dispone de 30 días para completarlas y registrarlas en el Sistema Provincial de Inmunizaciones. Si no lo hace, los equipos de inmunización deben notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y realizar la denuncia correspondiente ante autoridades policiales, municipales o judiciales.

El Ministerio aclaró que la omisión de una sola vacuna ya constituye un incumplimiento legal. Además, la Dirección de Epidemiología llevará un registro mensual de todas las denuncias y su avance, con el fin de detectar conductas reiteradas que puedan poner en riesgo la salud de los menores y de la comunidad.

Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación en un contexto epidemiológico sensible, y reafirmaron que la obligatoriedad rige para todos los habitantes del país.

1140x110

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email