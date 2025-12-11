Mendoza denuncia a padres que rechazan vacunar a sus hijos

Viviendas en San Luis: impulso para Alto Pencoso
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.Política11/12/2025Redacción CuyoNoticias
Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en presentar diez denuncias formales contra padres, madres y tutores que se negaron a aplicar las vacunas obligatorias a niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad. La medida se encuadra en la Resolución 2572 del Ministerio de Salud y Deportes, a cargo de Rodolfo Montero, que establece el procedimiento para actuar ante incumplimientos de la Ley Nacional 27.491.
La normativa recuerda que la vacunación es un “bien social” y una herramienta esencial de salud pública. Por ello, exige que quienes están a cargo de menores garanticen el cumplimiento del Calendario Nacional. En los últimos meses, autoridades sanitarias advirtieron un aumento de casos de enfermedades que habían sido controladas en Argentina, como sarampión y coqueluche, asociados a la baja en los índices de vacunación.
Según la resolución, cuando un adulto responsable rechaza por escrito la aplicación de las vacunas en instancias escolares o sanitarias, dispone de 30 días para completarlas y registrarlas en el Sistema Provincial de Inmunizaciones. Si no lo hace, los equipos de inmunización deben notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y realizar la denuncia correspondiente ante autoridades policiales, municipales o judiciales.
El Ministerio aclaró que la omisión de una sola vacuna ya constituye un incumplimiento legal. Además, la Dirección de Epidemiología llevará un registro mensual de todas las denuncias y su avance, con el fin de detectar conductas reiteradas que puedan poner en riesgo la salud de los menores y de la comunidad.
Las autoridades insistieron en la importancia de la vacunación en un contexto epidemiológico sensible, y reafirmaron que la obligatoriedad rige para todos los habitantes del país.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Tras el fallo de la Corte que invalidó la ordenanza de 2021, Guaymallén restituye la figura de la Reina de la Vendimia y el voto cantado en su fiesta 2026.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
El espacio presentó candidatos, propuestas y estrategias para los comicios desdoblados de febrero, con foco en ampliar su presencia en los Concejos Deliberantes.
El intendente Calvente propone optimizar la provisión de agua potable junto a once operadores comunitarios. La inversión será de USD 14 millones
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.