Viviendas en San Luis: impulso para Alto Pencoso

Mendoza denuncia a padres que rechazan vacunar a sus hijos
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.Política11/12/2025Redacción CuyoNoticias
El gobernador Claudio Poggi visitó Alto Pencoso y destacó los avances del plan habitacional “Tenemos Futuro”, que contempla la construcción de cuatro viviendas para la localidad. Durante la presentación del nuevo complejo de cabañas, subrayó el impacto social y económico que traerá la obra.
“Hemos firmado un convenio con el intendente Olguín para empezar a hacer estas viviendas. Ustedes piensen que por cada hogar hay cuatro o cinco puestos de trabajo permanentes. La casa es sinónimo de familia y eso también genera mucho trabajo”, afirmó el mandatario. Recordó, además, que se habilitarán módulos de autoconstrucción para las familias que lo requieran.
Poggi remarcó un punto clave para el desarrollo local: “No solamente vamos a construir viviendas, sino que vamos a hacer los materiales acá, en el mismo pueblo, y eso significa que otro emprendimiento va a generar trabajo”. Pese a ser “épocas de bolsillos flacos”, aseguró que si Provincia, municipio e instituciones trabajan junto a los vecinos, “sacarán adelante” cada proyecto.
Fuente ANSL
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Tras el fallo de la Corte que invalidó la ordenanza de 2021, Guaymallén restituye la figura de la Reina de la Vendimia y el voto cantado en su fiesta 2026.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
El espacio presentó candidatos, propuestas y estrategias para los comicios desdoblados de febrero, con foco en ampliar su presencia en los Concejos Deliberantes.
El intendente Calvente propone optimizar la provisión de agua potable junto a once operadores comunitarios. La inversión será de USD 14 millones
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.
La provincia cuyana vivirá un acontecimiento sin precedentes en su historia deportiva, en un torneo que tendrá la participación de 900 nadadores.
El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.