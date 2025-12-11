Viviendas en San Luis: impulso para Alto Pencoso

El gobernador Claudio Poggi visitó Alto Pencoso y destacó los avances del plan habitacional “Tenemos Futuro”, que contempla la construcción de cuatro viviendas para la localidad. Durante la presentación del nuevo complejo de cabañas, subrayó el impacto social y económico que traerá la obra.

“Hemos firmado un convenio con el intendente Olguín para empezar a hacer estas viviendas. Ustedes piensen que por cada hogar hay cuatro o cinco puestos de trabajo permanentes. La casa es sinónimo de familia y eso también genera mucho trabajo”, afirmó el mandatario. Recordó, además, que se habilitarán módulos de autoconstrucción para las familias que lo requieran.

Poggi remarcó un punto clave para el desarrollo local: “No solamente vamos a construir viviendas, sino que vamos a hacer los materiales acá, en el mismo pueblo, y eso significa que otro emprendimiento va a generar trabajo”. Pese a ser “épocas de bolsillos flacos”, aseguró que si Provincia, municipio e instituciones trabajan junto a los vecinos, “sacarán adelante” cada proyecto.

Fuente ANSL