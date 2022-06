La Punta: comienza la construcción de la terminal de ómnibus

Es una obra muy esperada por los vecinos de la joven ciudad sanluiseña que no disponía de un espacio específico para tal fin.

Este lunes por la tarde se firmó el inicio de la obra de la Terminal de Ómnibus en la ciudad de La Punta en la provincia de San Luis que estará emplazada en la intersección de la Av. Serrana y el Bvar. Las Cañadas.

El presupuesto de la obra supera los $287 millones con los fondos son aportados por la Nación y la Provincia de San Luis, y tiene un tiempo de ejecución de 330 días.

El Intendente Martín Olivero indicó que es una obra muy esperada por los vecinos que va a jerarquizar la ciudad con la llegada de líneas de transporte nacional, provincial e interurbano.

Cómo será la obra civil

La estación de colectivos que se construirá en La Punta tendrá 10 dársenas de colectivos, por lo que será la más grande de las 6 nuevas terminales que se van a crear en la provincia. Tendrá todos los servicios necesarios: baños, locales comerciales, bar, confitería, sala de lactancia, espacio para bicicletas, entre otras cosas. Será una terminal muy completa y contará con un moderno diseño.

El secretario de Transporte de San Luis, Sebastián Anzulovich, explicó: “Es una terminal que es muy necesaria porque recordemos que La Punta no tiene terminal y ha crecido de una manera impresionante. Pero además será una estación de ómnibus regional, o sea, que no tan solo va a estar operando el transporte suburbano e interurbano, sino que también va a poder acceder el transporte interjurisdiccional, de otras provincias, por ejemplo va a poder venir un colectivo desde Buenos Aires, San Juan, desde cualquier provincia y va a poder hacer su escala o tener una parada en la terminal de La Punta. Esto tiene un beneficio enorme, no tan solo por la comodidad de los pasajeros, sino también por el tema turístico”.