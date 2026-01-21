San Juan recuperó un auto robado en Córdoba

La Policía de San Juan recuperó un Peugeot 208 blanco que había sido robado en la provincia de Córdoba. El vehículo fue interceptado en Villa Nacusi durante un control. Al no presentar documentación, se verificó que tenía pedido de secuestro vigente desde agosto de 2025, emitido por la Justicia cordobesa.

Cómo se detectó el vehículo



El procedimiento se desarrolló en el marco de tareas preventivas que realiza de forma permanente la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5. Durante un control en la zona de Villa Nacusi, los efectivos detuvieron la marcha de un Peugeot 208 blanco para una verificación de rutina. Al solicitar la documentación obligatoria, el conductor no pudo acreditar la propiedad ni presentar los papeles exigidos para circular. Esa situación activó el protocolo habitual. Los agentes procedieron a chequear los datos del rodado en los sistemas oficiales. Minutos después, se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo, solicitado por la Justicia de Córdoba. La medida estaba vigente desde agosto de 2025, lo que indicaba que el vehículo había sido sustraído en esa provincia y aún no había sido recuperado. Ante esta confirmación, se avanzó con las actuaciones correspondientes en el lugar, sin que se registraran incidentes.

La coordinación entre provincias



Uno de los puntos clave del operativo fue la articulación entre fuerzas policiales de distintas jurisdicciones. Tras constatar el pedido de secuestro, la Policía de San Juan tomó contacto con la Policía de Córdoba para corroborar la información y dar curso a los pasos legales necesarios. Este tipo de coordinación resulta fundamental para combatir el delito automotor, que muchas veces trasciende los límites provinciales. Los vehículos robados suelen ser trasladados a otras zonas del país para dificultar su rastreo. Por eso, el intercambio rápido de datos y la confirmación inmediata de medidas judiciales permiten actuar con mayor eficacia. En este caso, la comunicación entre ambas policías permitió asegurar el secuestro del rodado y garantizar que quede a disposición de la autoridad judicial que lo requería. El procedimiento se ajustó a los protocolos vigentes y quedó debidamente documentado.

Situación del conductor y medidas adoptadas



Una vez confirmada la irregularidad del vehículo, los efectivos procedieron al secuestro del Peugeot 208. El conductor fue notificado de la situación y se labró un acta de infracción por la falta de documentación obligatoria. Según se informó, no pudo acreditar la procedencia legal del automóvil al momento del control. Como ocurre en estos casos, la situación del conductor quedó sujeta a lo que determine la Justicia, en función de la investigación que se lleve adelante. El vehículo fue trasladado a la dependencia correspondiente, donde permanecerá bajo resguardo hasta que se definan los pasos siguientes. Estas actuaciones buscan preservar pruebas y garantizar que el rodado pueda ser restituido a su legítimo propietario, una vez cumplidos los trámites legales. Todo el procedimiento se realizó de manera ordenada y sin inconvenientes.

Un trabajo sostenido contra el delito automotor



Desde la Policía de San Juan destacaron la labor que realiza la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 en la prevención y esclarecimiento de este tipo de delitos. Los controles vehiculares, la verificación de documentación y el uso de bases de datos actualizadas son herramientas centrales para detectar rodados con pedidos de secuestro.

Cada recuperación representa un avance en la lucha contra el robo de vehículos y autopartes, un delito que afecta tanto a particulares como a empresas y aseguradoras. Además, estos procedimientos refuerzan la importancia de circular siempre con la documentación en regla y de realizar las transferencias de vehículos de manera formal. La recuperación del Peugeot 208 en Villa Nacusi se suma a otros operativos similares y refleja un trabajo constante orientado a mejorar la seguridad y a reducir el impacto del delito automotor en la región.