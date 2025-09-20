Camión volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas

La Autopista de las Serranías Puntanas fue escenario de un accidente este viernes 19 de septiembre, alrededor de las 19:30, cuando un camión Volkswagen 17 280 cargado con cajas y cajones de verduras volcó a la altura del kilómetro 726, entre las localidades de Fraga y Liborio Luna.

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el vehículo era conducido por un hombre de 53 años, oriundo de la provincia de Córdoba, que viajaba en sentido oeste–este desde Guaymallén (Mendoza) hacia Canals (Córdoba). Por razones que aún se investigan, el chofer perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada.

Al lugar acudió personal médico del sistema público de salud provincial, quienes asistieron al conductor, aunque no fue necesario su traslado a un hospital ya que no presentaba lesiones de gravedad.

El siniestro provocó una obstrucción parcial de la autopista, lo que obligó a implementar un operativo de señalización y prevención vial a cargo de efectivos de la Policía Caminera, con el apoyo de Bomberos Voluntarios de Fraga y El Fortín, además de personal del Ente Control de Rutas, que trabajaron en la limpieza y ordenamiento del tránsito.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución en la zona mientras se realizan las tareas de remoción y se investigan las causas del vuelco.