Desde México, Bicireportera nos confiesa su sueño como ciclista

En su cuenta de twitter @BicireporteraDF, se describe así "No soy reportera pero me encanta el chisme sobre la bici y echarle porras a quienes andan en bici". Y continúa: Soy mujer Soy mamá Soy empleada Soy ciclista “Y PAGO IMPUESTOS” Las calles son de todos y para todos, la tenencia “No da derechos de exclusividad”.



Con esa premisa CuyoNoticias dialogó con Patricia, o Patty, como la llaman, una mexicana que defiende la bicicleta como medio de movilidad urbana en una ciudad populosa y congestionada como lo es la capital azteca.



"Gracias, muchas gracias por invitarme, me encanta poder platicar con con personas de la comunidad, y sobre de todo de otros países compartir experiencias de lo que se vive en México y otros países me parece muy bonito y muy interesante. Yo procuro que la mayoría de mis viajes sean en bicicleta, yo tengo coche pero la verdad procuro no utilizarlo más que cuando realmente es estrictamente necesario, cuando hay necesidad de salir con la familia o necesidad de cargar cosas y aún así me trepo la bicicleta el coche y digo "por si se ocupa", cuenta entre risas.

Respecto de las dificultades que supone para un ciclista circular por las calles de esa ciudad, Patty explica que "la verdad es que la ciudad de México es muy grande, yo vivo en una municipalidad que se encuentra pegada a la ciudad de México, sí forma parte de la zona metropolitana pero no está propiamente en la ciudad sino en lo que se llama Estado de México, que es otro estado, pero estamos todos pegados. Pero ciudad de México en sí, de unos años para acá, más o menos desde 2008 para acá, ha implementado un plan de políticas orientadas a fomentar el uso de la bicicleta, lo que ha hecho que sí ya sea, si no seguro, sí más fácil de desplazarse, sin embargo si sales así los límites de la ciudad de México, en cualquiera de sus límites, ya se nota una diferencia abismal, porque ya no hay nada, no hay ninguna ciclovía, incluso el reglamento de tránsito es distinto para las otras municipalidades, entonces no reconocen al ciclista, como un vehículo, para moverse, sigue siendo así como un 'estorbito' en la vialidad", explica Bicireportera.



