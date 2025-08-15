Dos muertos en choque contra un árbol en Lavalle
Una camioneta colisionó contra un árbol en RN 142 y calle Rodríguez. Dos hombres murieron y se investiga si había más ocupantes en el vehículo.
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.Policiales15/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este viernes por la mañana, un insólito accidente se produjo en la Autopista de las Serranías Puntanas en la provincia de San Luis , a la altura del kilómetro 770, en jurisdicción de la Comisaría 5ª.
El hecho ocurrió cerca de las 8:35, cuando una mujer de 30 años que conducía un Renault Sandero negro en sentido Este–Oeste colisionó con un puma que se cruzó de manera repentina sobre la calzada. El impacto hizo que la conductora perdiera el control del vehículo, que volcó y terminó invertido a un costado de la ruta.
En el automóvil viajaban otras dos mujeres. Según informaron fuentes policiales, ninguna de las ocupantes sufrió lesiones y fueron evaluadas en el lugar por personal médico.
El tránsito estuvo parcialmente regulado por la Dirección General de Policía Caminera, mientras una grúa del Ente de Control de Rutas retiraba el vehículo, que quedó a resguardo en el Peaje La Cumbre para su posterior traslado por parte del seguro.
El felino murió a causa del impacto.
