PASO 2021: Suárez afirmó que "Mendoza demostró que se puede gobernar de otra manera"

El gobernador Rodolfo Suárez celebró esta noche al afirmar que la diferencia con la segunda fuerza es de 20 puntos. En conferencia de prensa, el mandatario, acompañado por los candidatos Mariana Juri, Julio Cobos, Álvaro Martínez, Pamela Verasay dio detalles sobre el triunfo de Cambia Mendoza en la provincia. Estuvo acompañado por los integrantes de la lista de Cambia Ya Rodolfo Vargas Arizu, Josefina Canale, Mauricio Badaloni, Carina Ganam, Sergio Miranda y Julio Totero.

Suárez sostuvo que se trata de “un triunfo histórico” tras explicar que “hemos ganado en los 4 distritos electorales”. De esta manera, destacó que “es un momento de mucha responsabilidad el que estamos viviendo y de agradecimiento a todos los mendocinos que han confiado en nosotros con respecto a la gestión de gobierno que hemos llevado adelante”.



Suarez también le agradeció “al equipo de gobierno y a cada ministro por todo el esfuerzo que han hecho en estos años, tan difíciles, de llevar políticas públicas adelante. Quiero agradecer a quienes han competido con nosotros en las PASO porque lo hicieron con altura, responsabilidad y buenas propuestas. Hoy estamos unidos y juntos para trabajar para noviembre y mejorar estos resultados excelentes que nos llenan de alegría”.

Además, Suarez aprovechó para agradecer a “los fiscales, presidentes de mesa, militantes y a todos los que han trabajado en esta jornada ejemplar, en especial a la gente que fue a votar. Hemos ganado los cuatros distritos electorales en la provincia, eso significa gobernabilidad a futuro, vamos a afianzar todo lo trabajado de cara a fin de año”.

El gobernador aseguró que “desde Mendoza estamos orgullosos de ser mendocinos y le estamos diciendo al país que se puede gobernar de otra manera, con austeridad, con orden y apostando a cada ciudadano como hicimos en la pandemia y pudimos cuidar la salud y la economía, siempre con libertad”.

“Esto es posible gracias a cada mendocino responsable, este es el camino que todos queremos para Mendoza, gracias a todos. Esto no es un festejo es más responsabilidad y desafío”, indicó el mandatario.

Además, detalló que “estas elecciones tienen un significado ya que se plebiscitan las gestiones de gobierno. Este contundente triunfo es un claro apoyo al Gobierno provincial y sirven para enviar un mensaje”. Sumó que “la diferencia es de aproximadamente 20 puntos. Hemos ganado en departamentos de Maipú y San Rafael y hemos tenido triunfos contundentes en Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz, por mencionar algunos”.

Sobre el voto en blanco, el candidato a senador suplente, en tercer término, señaló que “vamos a seguir trabajando. Estamos elevando la voz muy fuerte en el país al mostrar que se puede gobernar de otra manera. La gente que la está pasando mal y este gobierno nacional con sus escándalos también son en parte producto de este resultado. Pedimos el apoyo en noviembre también. Necesitamos diputados y senadores nacionales para que la Argentina cambie el rumbo que hoy tiene”.

En este sentido, recordó que “el voto no se compone de un solo elemento, no solo se trata muchas veces de un castigo sino también del reconocimiento a los buenos candidatos. Nuestra lista lleva dos ex gobernadores que podemos mostrar y que pueden salir a la calle sin problemas”. También reconoció el trabajo del vicegobernador al indicar que “este espacio se caracteriza por la unidad y este es un triunfo de todos, soy uno más en este frente”.