Mundial Sub 20: 14 partidos se jugarán en Mendoza

Mundial Sub 20, 14 partidos en Mendoza

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definieron las subsedes que recibirán el campeonato más importante de juveniles a nivel mundial. Las subsedes elegidas son los estadios Malvinas Argentinas, Mendoza; Madre de Ciudades, Santiago del Estero; Diego Armando Maradona, La Plata, y Del Bicentenario, San Juan.

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunció en sus redes sociales la confirmación oficial de la provincia como subsede del Mundial Sub-20 FIFA 2023 expresando "Con alegría hemos recibido la notificación oficial de FIFA y AFA que confirma a Mendoza como sub-sede del Mundial Sub 20 FIFA 2023. Hemos demostrado la capacidad que tiene la provincia para recibir un evento deportivo de esta naturaleza."

Luego de la oficialización, la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, destacó:”La elección de Mendoza como una de las subsedes destacadas del Mundial Sub-20 es una excelente noticia y un logro que, sin dudas, traerá múltiples beneficios para la provincia. Esto significará un impacto positivo en la hotelería, la logística y los servicios necesarios para la asistencia de estas delegaciones. Además, genera la posibilidad de atraer más turismo en función de los equipos que recibiremos. También es muy valioso en cuanto a la visibilidad en el mapa mundial de la marca Mendoza, ya que la transmisión en vivo a 140 países permitirá que nuevamente las miradas a nivel internacional estén situadas en nuestra provincia. La designación va en línea con los objetivos del Gobernador Rodolfo Suarez para seguir impulsando la economía, el turismo como actividad productiva, el deporte y el posicionamiento internacional de Mendoza”.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, comentó: “Es un orgullo como mendocino y como funcionario de este gobierno. Junto con el Ministerio de Cultura y Turismo realizamos todas las gestiones entre muchas opciones que había, en esto hay que ser claro. De varias propuestas que había, se eligieron cuatro subsedes y Mendoza será una de las más importante, por la cantidad de partidos que tendrá durante el mundial. Son 12 partidos de fases de grupo y dos instancias de octavos de final. Pocos estadios en el mundo han podido tener tres mundiales. Tendremos el mejor fútbol del mundo durante quince días”.

Mendoza cautivó a la FIFA

Durante el recorrido por provincia, realizado el martes 14 de abril, Jaime Yarza González, director de Torneos de la FIFA y quien encabezó el sorteo de los grupos del mundial, elogió a la provincia: “Dentro de nuestra evaluación, le hemos dado el aprobado a la sede, pero hasta que no se confirme Argentina y se evalúen en su conjunto todas las sedes, no podemos adelantar acontecimientos. Pero sí podemos garantizar que Mendoza es una provincia hospitalaria, que tiene una gran fama en turismo y que recibe muchísima gente continuamente, puede ser un buen anfitrión del mundial”.

“De las provincias que hemos visto hasta ahora están todos bastante bien, Mendoza es una de las que está saliendo con buena nota respecto de infraestructura, pese a que no quiero hacer comparación. Es una provincia de fútbol, hospitalaria, turística, con infraestructura excepcional y con una muy buena conexión con Brasil, por lo que puede venir muchísima gente a ver el torneo. Es una provincia que tiene muchos boletos para ser sede precisamente por lo antes explicado”, agregó Jaime Yarza González durante el recorrido de evaluación de las posibles sedes en Argentina.

Los partidos que se jugarán en Mendoza

La provincia recibirá en total 14 partidos entre fase de grupo y octavos de final:

Domingo 21 de mayo

Grupo D: Italia vs. Brasil

Grupo D: Nigeria vs. República Dominicana

Lunes 22 de mayo

Grupo F: Francia vs. República de Corea

Grupo F: Gambia vs. Honduras

Miércoles 24 de mayo

Grupo D: Italia vs. Nigeria

Grupo D: República Dominicana vs. Brasil

Jueves 25 de mayo

Grupo F: Francia vs. Gambia

Grupo F: Honduras vs. República de Corea

Sábado 27 de mayo

Grupo C: Japón vs. Israel

Grupo D: República Dominicana vs. Italia

Domingo 28 de mayo

Grupo E: Túnez vs. Uruguay

Grupo F: República de Corea vs. Gambia

Martes 30 de mayo

Octavos de final: 1B vs. 3 A/C/D

Octavos de final: 2A vs. 2C

Mendoza, sede organizativa

El comité organizador solicitó sentar base en la provincia. Es decir que la FIFA estará en Mendoza y desde aquí se trasladará al resto de las sedes que Argentina tendrá durante el mundial.

Según estimaciones, en nuestra provincia se ocuparán siete hoteles para recibir a los delegados del ente madre del fútbol mundial y a las selecciones que disputen los grupos en Mendoza.

Conectividad

Mendoza cuenta con 184 vuelos entre cabotaje e internacionales por semana, con 4 destinos directos internacionales y 9 de cabotaje, lo que significa 13 aeropuertos con servicios a la provincia. La ruta más activa es Buenos Aires-Mendoza, con 100 vuelos. Además, la provincia cuenta con 9 vuelos regulares por semana hacia San Pablo, Brasil.

Actualmente, Mendoza cuenta con vuelos directos de Santiago de Chile -vía Sky Airline, LATAM Chile, LATAM Brasil, Aerolíneas Argentinas-, San Pablo -vía Gol Linhas Aéreas, LATAM Brasil, Aerolíneas Argentinas-, Panamá -Copa Airlines- y Lima -LATAM Perú-, las cuales tienen muy buena ocupación sostenida.

Cómo quedaron los grupos

Argentina, por ser sede organizadora, encabeza el grupo A del mundial, que se divide en seis grupos de 4 equipos cada uno.

Grupo A: Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda

Grupo B: Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia.

Grupo C: Senegal, Japón, Israel y Colombia.

Grupo D: Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana.

Grupo E: Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez.

Grupo F: Francia, Corea del Sur, Gambia y Honduras.