Obra de danza teatro con foco en el cuidado ambiental

Con la dirección de Águeda Mansilla, llega al Teatro Independencia la obra de danza teatro “Colapso Vol. II”, un profundo mensaje sobre el cuidado ambiental. La propuesta artística que se presenta el domingo 18 es un relato sobre la responsabilidad individual y colectiva con el cuidado del planeta.

La contaminación medioambiental es la problemática social que Águeda Mansilla -directora y coreógrafa- tomó como punto de partida para crear Colapso Vol. II.

Colapso Vol. II es una obra de danza-teatro con 10 artistas en escena, creada para interpelar a los y las espectadoras a través del lenguaje de la danza. “Desde el género folclórico y de la mano de la dramaturgia, nuestra premisa se focaliza en exponer, visibilizar y concientizar las problemáticas ambientales que atraviesa el planeta Tierra. La contaminación del suelo por desechos tóxicos, las sustancias contaminantes que invaden el agua limpia con basura y petróleo del más codiciado, los incendios forestales, la tala indiscriminada de árboles, los basurales a cielo abierto, el calentamiento global, entre otros”, dice Águeda Mansilla.

“La pandemia fue un grito del planeta que tenemos que escuchar. Me contagié de COVID y fue un momento de mucho aprendizaje y reflexión que se potenció con mi necesidad constante de escribir, proyectar y concretar. Entonces, pensé en una obra que reflejara las problemáticas ambientales. Me gusta definirme no solo como una artista sino también como un agente de cambio, poder transmitir un mensaje a través de mi arte”, asegura Águeda, cuya carrera ha incluido formación y desarrollo entre Japón, Italia y Brasil.

La directora de Águeda Mansilla conformó un elenco concertado que muestra en el centro de la escena a mujeres artistas: coreógrafa, intérpretes y vestuaristas tejen la urdimbre de la trama. “La idea de armar una producción así -cuenta Águeda- surge de la necesidad de crear nuevos espacios artísticos que contemplen a la mujer como protagonista, ya sea integrando un elenco o en su rol de directora o como coreógrafa”.

En su Colapso Vol. II expande las fronteras y suma a su propuesta visual una proyección performática a cargo de Pamela Hübbe. Además, una de las particularidades de la obra es el vestuario, que fue confeccionado con materiales reciclados por la experimentada Yanina Di Munno (Congreso de bibliotecarias, Circo Servián). La directora explica: “Queríamos que el concepto de la obra se viera reflejado en cada detalle. Por eso, el 90% del vestuario está realizado con materiales reciclados y reutilizados, como plásticos oxodegradables”.

El folclore es la música predominante en esta puesta, que cuenta con la asistencia dramatúrgica y textos de Cristian Coria, director general de Sueño de una noche de verano. Águeda se explaya sobre el motivo de la elección: “El folclore es el corazón de mis inicios y es un género masivo, reconocido e importante para nuestra región y el país, por eso lo elegimos como un puente de conexión con el público”.

La elogiada obra de danza teatro se presenta en el Mes del Medio Ambiente, este domingo a las 21.30, en el Teatro Independencia. Las entradas están a la venta a través de entradaweb o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

Acerca de Águeda Mansilla

Águeda Mansilla es bailarina, coreógrafa, docente y productora de la provincia de Mendoza, con más de 20 años de trayectoria. Es directora de FaMeTango (Fábrica Mendocina de Tango) y TM Producciones e integrante de compañías y elencos de Argentina. Ha llevado su arte a lo largo y ancho de la Argentina como también a Chile, Brasil, Italia y Japón, país en donde se ha desempeñado como coreógrafa. En 2016 fue reconocida por la Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza por sus aportes culturales. Ha sido premiada en diversos festivales.