En el día del hincha Chacarero ganó San Martín

Parece ser que a San Martin le sienta mejor jugar de visitante, había ganado en esa condición a Bolívar por la primera fecha y ahora en Monte Maiz frente a Argentino, en ambas ocasiones el gol de fue de penal y el mismo jugador Nicolás Heiz,

El 20 de abril es el dia del Hincha Chacarero, porque ese día en 1975, la Association Contre la Violence Dans Le Sports con sede en París, y en contacto con todas la asociaciones y federaciones deportivas del mundo, estableció premiar a aquellas aficiones que por originales características y buenos valores contribuían a darle un marco de colorida alegría e interés cultural al deporte sin violencia.

He aquí que por convenio con FIFA y AFA tocó el turno de Argentina y así fue que por la campaña espectacular del equipo Albirrojo y la notoriedad y particularidad que llamó la atención de todos, su hinchada, los Leones del Este, AFA propuso para dicho galardón internacional como la mejor hinchada del mundo a nuestro club y sus hinchas, la cual fue aceptada por la ACVDS, y otorgó el premio siendo entregado el día 20 de abril de 1975 en el estadio “Libertador General San Martín” por el mismísimo representante de la asociación y autoridades de AFA entregando el trofeo chalenger al presidente Don Esteban Costantini y representantes del club.

Réplica de dicho trofeo internacional se encuentra en la sala de futbol del museo Emilio Menéndez de la institución del Este mendocino. Ese es el motivo por el cual hoy se festeja el día del hincha Chacarero, nada más legítimo que eso la agrupación Los Leones del Este fueron premiados internacionalmente como la mejor hinchada del Mundo.

Torneo Federal A

Resultados 6ta fecha

Ciudad Bolívar 4 (Nahuel Yeri, de penal, Elías Martínez, Luciano Lapetina y Khalil Caraballo) - Gutiérrez 0

Huracán Las Heras 1 (Tomas López) - Juventud Unida 1 (Jerónimo Salinas)

Argentino 0 de Monte Miaz 0 - San Martín 1 (Nicolás Heiz de penal)

Estudiantes de San Luis (Pablo Soda, Axel Gonzalez)- Costa Brava (General Pico) 0

Libre: Atenas de Rio Cuarto.

Posiciones:

Ciudad Bolívar y Huracán Las Heras 11; San Martín de Mendoza y Argentino de Monte Maíz 8; Costa Brava y Juventud Unida de San Luis 7; Sportivo Estudiantes 5; Gutiérrez de Mendoza y Atenas de Río Cuarto 3.

Próxima fecha (7ma)

San Martín vs. Huracán Las Heras; Juventud Unida vs. Ciudad Bolívar; Gutiérrez vs. Estudiantes; Costa Brava vs. Atenas. Libre: Argentino de Monte Maíz.

Síntesis:

Argentino de Monte Maíz: 0

Juan Cruz Cuesta; Elián Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya y Edgardo Díaz; Martín Vera, Leonardo López, Paulo Oballes y Gianfranco Baier; Joaquín Bassani y Martín Lentini. DT: Carlos Mazzola./

Atlético San Martín: 1

Facundo Abraham; Matías Rojo, Facundo Ruiz, Sebastián Olivarez, Juan Marital; Ramiro Makarte, Santiago Romero, Germán Mayenfisch y Valentín Mancini; Luis Felipe Rivarola y Nicolás Heiz. DT: Mauricio Elena. /Cambios: Agustín Riggio por Luis Felipe Rivarola y Diego González por Mayenfisch, Ignacio Castro por Heiz, Bruno Rodríguez por Mancini.

Árbitro: Pablo Núñez.

Estadio: Modesto Marrone (Argentino de Monte Maíz).