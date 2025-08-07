Matías Jalaf hizo bramar la Peatonal de Mendoza

Matías Jalaf revolucionó con su Ford Mustang la Peatonal y el centro de la ciudad. El piloto mendocino participará del Desafio de las Estrellas este fin de semana en el autódromo San Juan del Villicum. Se mostró agradablemente sorprendido por la respuesta de la gente a la convocatoria en San Martín y Sarmiento en pleno centro de la capital mendocina.

Hay mucha expectativa por lo que ocurrirá en San Juan en la carrera que se enmarca en la novena fecha del Turismo Carretera que tendrá como alternativa diferente , ya que no habrá clasificación ni series, sino que en el estadio Aldo Cantoni este viernes se hará una grilla de largada que se definirá por sorteo.

La final será el domingo (televisada) serán 50 vueltas, otorga puntaje adicional, habrá dos aradas obligatoiras en boxes, una para cargar combustibles y otra para el cambio de neumáticos.

"Mañana también tenemos el evento en San Juan, en el sorteo, así que vamos a estar en todos lados, promocionando un poquito y también con expectativa para la carrera, una carrera especial, hay muchas alternativas de que puede pasar en la carrera y da para pensarla y diagramarla y tener miles de alternativas y el que acierte la alternativa indicada, va a ser beneficiado", dijo el mendocino respecto a la carrera en San Juan.

Matías Jalaf invito a los fierreros mendocinos a ver la carrera y agradecido por la cantidad de amantes del deporte motor presentes en la peatonal, renovó su invitación en horas de la tarde a mostrar su Ford Mustang, que lleva el numero 134, en el garaje de uno de sus sponsors en el Carril Rodriguez Peña.

Matías deleitó en el km 0 con el rugir del Ford Mustang a los fanáticos fierreros, grandes y chicos que pasaban por ahí y se refirió a porque su presencia: "De cierta forma, traemos el auto a la provincia, ya que corremos en San Juan y nos queda de pasada y aprovechamos para que la gente que no va a las carreras, que por ahí se les complica, de cierta forma acercar el auto a todas esas personas que no pueden venir y también promocionar un poquito el auto", dijo entre selfie y selfie.

"Por ahí más lo traje, obviamente por las marcas que auspician, pero era más acercar el auto a Mendoza que no hay fecha acá y lo más cerca que tenemos es San Juan, así que está bueno para la gente que venga y se arrime, lo mire y lo conozca", agregó.