Matías Jalaf hizo bramar la Peatonal de Mendoza

Comenzó la venta de entradas para la Lepra y Boca
El partido se jugará el domingo 17 de agosto (Dia del Niño) a las 20 en el Estadio Malvinas Argentinas y con público de ambas parcialidades.
El mendocino con su Mustang revolucionó la mañana en el centro de la ciudad, en la previa del "Desafío de las Estrellas" del TC en el Villicum de San JuanDeportes07/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Matías Jalaf revolucionó con su Ford Mustang la Peatonal y el centro de la ciudad. El piloto mendocino participará del Desafio de las Estrellas este fin de semana en el autódromo San Juan del Villicum. Se mostró agradablemente sorprendido por la respuesta de la gente a la convocatoria en San Martín y Sarmiento en pleno centro de la capital mendocina.
Hay mucha expectativa por lo que ocurrirá en San Juan en la carrera que se enmarca en la novena fecha del Turismo Carretera que tendrá como alternativa diferente , ya que no habrá clasificación ni series, sino que en el estadio Aldo Cantoni este viernes se hará una grilla de largada que se definirá por sorteo.
La final será el domingo (televisada) serán 50 vueltas, otorga puntaje adicional, habrá dos aradas obligatoiras en boxes, una para cargar combustibles y otra para el cambio de neumáticos.
"Mañana también tenemos el evento en San Juan, en el sorteo, así que vamos a estar en todos lados, promocionando un poquito y también con expectativa para la carrera, una carrera especial, hay muchas alternativas de que puede pasar en la carrera y da para pensarla y diagramarla y tener miles de alternativas y el que acierte la alternativa indicada, va a ser beneficiado", dijo el mendocino respecto a la carrera en San Juan.
Matías Jalaf invito a los fierreros mendocinos a ver la carrera y agradecido por la cantidad de amantes del deporte motor presentes en la peatonal, renovó su invitación en horas de la tarde a mostrar su Ford Mustang, que lleva el numero 134, en el garaje de uno de sus sponsors en el Carril Rodriguez Peña.
Matías deleitó en el km 0 con el rugir del Ford Mustang a los fanáticos fierreros, grandes y chicos que pasaban por ahí y se refirió a porque su presencia: "De cierta forma, traemos el auto a la provincia, ya que corremos en San Juan y nos queda de pasada y aprovechamos para que la gente que no va a las carreras, que por ahí se les complica, de cierta forma acercar el auto a todas esas personas que no pueden venir y también promocionar un poquito el auto", dijo entre selfie y selfie.
"Por ahí más lo traje, obviamente por las marcas que auspician, pero era más acercar el auto a Mendoza que no hay fecha acá y lo más cerca que tenemos es San Juan, así que está bueno para la gente que venga y se arrime, lo mire y lo conozca", agregó.
El partido se jugará el domingo 17 de agosto (Dia del Niño) a las 20 en el Estadio Malvinas Argentinas y con público de ambas parcialidades.
Se trata de la 3ra fecha del encuentro y tendrá lugar este sábado en el Gimnasio Municipal Nº 1. Contará con la participación de más de 200 nadadores.
Autos del TC recorrerán San Juan este viernes 8 de agosto antes del sorteo del Desafío de las Estrellas. Entrada solidaria con abrigo o juguete.
Se jugó la 4ta fecha del Torneo Clausura, el Cacique y el Globo con puntaje ideal, jugarán todos contra todos y los 8 primeros irán por el titulo de campeón.
Se disputó la 1° fecha de la temporada de pista y critérium 2025 donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.
El Cele perdió en Tandil con Santamarina, para colmo Germinal su rival directo le ganó en Las Heras a Huracán, San Martín en el Este apenas empató.
El Lobo mendocino derrotó 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero (otro gol de Imanol Gonzalez) y junto a su homónimo jujeño siguen arriba en su zona.
El "Lobo" puntano vuelve a expandir sus fronteras ya que confirmó su participación como invitado en la máxima categoría del básquet de Mendoza.
Ubicada en el barrio Pie de Palo el moderno edificio deja atrás los días de compartir aulas, horarios cruzados y espacios prestados de cientos de niños
Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Este miércoles y jueves el Hospital Español de Mendoza desarrolla diferentes actividades para la comunidad y el personal de salud, para concientización y promoción de la Lactancia Materna.
Una mujer perdió la vida tras ser embestida por una camioneta en la Ruta Provincial 82. El conductor fue imputado por homicidio culposo.
Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.