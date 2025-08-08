Este lunes 11 de agosto, a partir de las 09:00 horas, comenzará el juicio oral y público por el homicidio de Alexis Zabala, ocurrido en diciembre de 2023 en la ciudad de San Luis. En el banquillo estarán nueve personas: Rodrigo Garro, Brayan Funes, Rodrigo Funes, Michell Pizarro, Tania Ávila, Juan Nicolás Marín, Alexander Velázquez, Lautaro Velázquez y Jorge Garro.

Los acusados enfrentarán cargos por homicidio doblemente calificado —por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas— en perjuicio de Zabala, y por lesiones leves contra Ángel Lastra.

Un juicio de siete jornadas

El debate será conducido por un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, integrado por Ariel Gustavo Parrillis (presidente), María Eugenia Zabala Chacur y Hugo Guillermo Saa Petrino (vocales). La acusación estará a cargo del Fiscal de Juicio Nº 2, Fernando Rodríguez. Está previsto que el proceso se extienda durante siete jornadas.

El hecho investigado

De acuerdo a la acusación fiscal, el crimen ocurrió la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en el barrio 100 Viviendas. Las víctimas, Alexis Zabala y su hermano Ángel, se encontraban junto a sus parejas en la vereda de una vivienda cuando un adolescente de 17 años llegó denunciando que uno de los acusados lo había agredido.

Tras pedirle que se retirara para evitar problemas, un grupo de personas atacó a las víctimas. Alexis recibió un golpe en la cabeza con una piedra que lo dejó inconsciente. Ángel intentó defenderlo y fue herido en el rostro con un objeto punzante.

Mientras Alexis yacía en el suelo, continuaron golpeándolo. Su pareja intentó protegerlo hasta que llegó la policía. Incluso, cuando arribó la ambulancia, los agresores arrojaron piedras contra el vehículo sanitario, dañando la puerta derecha e intentando impedir la asistencia.

Zabala fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde murió el martes 26 de diciembre al mediodía.