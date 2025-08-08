San Luis: mujer lesionada en choque entre moto y auto
Accidente en San Luis este 8 de agosto: una mujer de 53 años resultó lesionada tras chocar su moto contra un auto en la esquina de Riobamba y Quines.
Este lunes 11 de agosto comienza en San Luis el juicio por el homicidio de Alexis Zabala, con nueve imputados acusados de homicidio doblemente calificado.Policiales08/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este lunes 11 de agosto, a partir de las 09:00 horas, comenzará el juicio oral y público por el homicidio de Alexis Zabala, ocurrido en diciembre de 2023 en la ciudad de San Luis. En el banquillo estarán nueve personas: Rodrigo Garro, Brayan Funes, Rodrigo Funes, Michell Pizarro, Tania Ávila, Juan Nicolás Marín, Alexander Velázquez, Lautaro Velázquez y Jorge Garro.
Los acusados enfrentarán cargos por homicidio doblemente calificado —por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas— en perjuicio de Zabala, y por lesiones leves contra Ángel Lastra.
Un juicio de siete jornadas
El debate será conducido por un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, integrado por Ariel Gustavo Parrillis (presidente), María Eugenia Zabala Chacur y Hugo Guillermo Saa Petrino (vocales). La acusación estará a cargo del Fiscal de Juicio Nº 2, Fernando Rodríguez. Está previsto que el proceso se extienda durante siete jornadas.
El hecho investigado
De acuerdo a la acusación fiscal, el crimen ocurrió la madrugada del 24 de diciembre de 2023 en el barrio 100 Viviendas. Las víctimas, Alexis Zabala y su hermano Ángel, se encontraban junto a sus parejas en la vereda de una vivienda cuando un adolescente de 17 años llegó denunciando que uno de los acusados lo había agredido.
Tras pedirle que se retirara para evitar problemas, un grupo de personas atacó a las víctimas. Alexis recibió un golpe en la cabeza con una piedra que lo dejó inconsciente. Ángel intentó defenderlo y fue herido en el rostro con un objeto punzante.
Mientras Alexis yacía en el suelo, continuaron golpeándolo. Su pareja intentó protegerlo hasta que llegó la policía. Incluso, cuando arribó la ambulancia, los agresores arrojaron piedras contra el vehículo sanitario, dañando la puerta derecha e intentando impedir la asistencia.
Zabala fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde murió el martes 26 de diciembre al mediodía.
Accidente en San Luis este 8 de agosto: una mujer de 53 años resultó lesionada tras chocar su moto contra un auto en la esquina de Riobamba y Quines.
Un auto y dos camiones protagonizaron un choque en la Autopista 55, en Tilisarao. No hubo heridos y los test de alcoholemia dieron negativo.
Diego Oliveri fue condenado en San Luis por amenazas, lesiones y difusión de imágenes íntimas de su expareja. Otra imputada fue sobreseída por acuerdo.
Una mujer perdió la vida tras ser embestida por una camioneta en la Ruta Provincial 82. El conductor fue imputado por homicidio culposo.
Un colectivo con 41 pasajeros fue detenido en Ruta 40, trasladaba más de 100 bultos con ropa, electrónica y hojas de coca sin aval aduanero.
Diego Oliveri y Tatiana Yacarini son juzgados en San Luis por difundir imágenes íntimas sin consentimiento, amenazas y otros delitos.
La Policía recuperó una moto robada en calle Bellini al 200, Villa Mercedes. Fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 8° para continuar la investigación.
Un joven de 20 años murió al chocar en moto con un camión en la fatal intersección de Pocito, a pesar de estar semaforizada y suma una víctima más
La entidad convoca a los interesados en aprender el idioma, en un curso cuatrimestral que se impartirá en el Convento de la Merced.
El partido se jugó en cancha de Pacífico y los sureños al ganar 3 a 0 sacaron una buena diferencia para el partido de vuelta. Expulsaron a Chicho Bazzali.
Era todo fiesta, incluso con más gente que en el partido con Sarmiento, el público despidió con abucheos al técnico Esteban Solari, quien por ahora sigue
El 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones generales provinciales y municipales, aquellas comunas que no desdoblaron, de forma conjunta con Nación
No fue la mejor versión de Independiente Rivadavia frente a Estudiantes a pesar que el Pincharrata presentó varios suplentes por sus compromisos coperos.