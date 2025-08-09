Cambio en el Tomba: Walter Ribonetto por Esteban Solari

El Club Godoy Cruz comunica que, de mutuo acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo con Esteban Solari como Director Técnico del primer equipo. El texto oficial agrega: "Agradecemos a Esteban y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo. Les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos."

De inmediato hubo otro comunicado: "Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado , ¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso! El Cuerpo Técnico que acompaña a Ribonetto está integrado por: AC: Cristian Zermatten AC: Martín Seri PF: Ignacio Scolari Además, se sumarán profesionales de nuestra institución.

El historiador tombino y colaborador de Cuyo Noticias, Roberto Durán realizó un interesante trabajo sobre el técnico que se va y el que llega.

LOS NÚMEROS DE SOLARI:

Partidos dirigidos: 22

GF: 22

GC: 17

Puntos en disputa: 66

Puntos obtenidos: 27

Eficiencia: 40,91%

LOS NÚMEROS DE RIBONETTO.

Ayudante de campo de Dabove en Godoy Cruz, Argentinos Jrs., San Lorenzo y Banfield.

Como DT:

2022: Reserva de Talleres (Cba): PD: 69 – PG: 32 – PE: 14 – PP: 23

- - - - - - - - - - - - - - -

2023: Primera de Talleres (Cba): PD: 36 – PG: 17 – PE: 12 – PP: 7

2024: Melgar (Perú): PD: 30 – PG: 13 – PE: 8 – PP: 9

Eficacia dirigiendo en Primera:

Ptos en juego: 198

Ptos obtenidos: 110

Eficacia: 55,55%





Próximos rivales:

Por Copa Sudamericana

Mineiro: jueves 14/08/2025 – 19.00 hs. – Estadio Arena MRV (Belo Horizonte, Minas Gerais)

Por LPF

River Plate: domingo 17/08/2025 – 18:30 hs. – Estadio Monumental.