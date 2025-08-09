Paso Cristo Redentor Habilitado

Cambio en el Tomba: Walter Ribonetto por Esteban Solari

Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.

Deportes09/08/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Walter Ribonetto, la pagina bodeguera
Waltr RibonettoFoto La Página Bodeguera

El Club Godoy Cruz comunica que, de mutuo acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo con Esteban Solari como Director Técnico del primer equipo. El texto oficial agrega: "Agradecemos a Esteban y a su cuerpo técnico por la dedicación y el profesionalismo en este tiempo. Les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos."

De inmediato hubo otro comunicado: "Walter Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado ,  ¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso!    El Cuerpo Técnico que acompaña a Ribonetto está integrado por: AC: Cristian Zermatten AC: Martín Seri PF: Ignacio Scolari Además, se sumarán profesionales de nuestra institución.

El historiador tombino y colaborador de Cuyo Noticias, Roberto Durán realizó un interesante trabajo sobre el técnico que se va y el que llega.

Godoy Cruz, se fue Esteban Solari

LOS NÚMEROS DE SOLARI:

Partidos dirigidos: 22
GF: 22
GC: 17
Puntos en disputa: 66
Puntos obtenidos: 27
Eficiencia: 40,91%

LOS NÚMEROS DE RIBONETTO.

Ayudante de campo de Dabove en Godoy Cruz, Argentinos Jrs., San Lorenzo y Banfield.
Como DT:
2022: Reserva de Talleres (Cba): PD: 69 – PG: 32 – PE: 14 – PP: 23
- - - - - - - - - - - - - - -
2023: Primera de Talleres (Cba): PD: 36 – PG: 17 – PE: 12 – PP: 7
2024: Melgar (Perú): PD: 30 – PG: 13 – PE: 8 – PP: 9
Eficacia dirigiendo en Primera:
Ptos en juego: 198
Ptos obtenidos: 110
Eficacia: 55,55%

Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima La PlataUn tibio Godoy Cruz cayó sin atenuantes con el Lobo platense



Próximos rivales:

Por Copa Sudamericana
Mineiro: jueves 14/08/2025 – 19.00 hs. – Estadio Arena MRV (Belo Horizonte, Minas Gerais)
Por LPF
River Plate: domingo 17/08/2025 – 18:30 hs. – Estadio Monumental.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email