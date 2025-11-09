Muere piloto en accidente del Rally de La Toma

El automovilismo provincial sanluiseño se vistió de luto este domingo tras la muerte del piloto César Pérez, oriundo de la localidad de Tilisarao, quien perdió la vida durante la última prueba especial del Rally de La Toma, en San Luis. El accidente ocurrió cuando restaban menos de diez kilómetros para finalizar la competencia deportiva

El accidente

El siniestro se produjo en el tramo Los Filtros – Ruta 20 (por perilago), correspondiente a la última sección cronometrada de la jornada. Pérez y su navegante, Pablo Micarelli, competían a bordo de un Volkswagen Gol de la clase N2 Standard cuando, por causas que se investigan, el vehículo perdió el control y sufrió un fuerte impacto.

De acuerdo con las primeras informaciones, el auto habría salido del camino en una curva cerrada, chocando contra un talud de tierra. A pesar de la rápida intervención de los equipos de rescate, el piloto fue hallado sin vida dentro del vehículo, mientras que su acompañante resultó con lesiones .

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajaron de inmediato las unidades de rescate del Rally Puntano, bomberos voluntarios y personal médico del evento. Los profesionales intentaron reanimar al piloto, pero lamentablemente no lograron revertir su cuadro. El tramo fue neutralizado de forma inmediata y la competencia suspendida por respeto a la víctima.

Las autoridades deportivas confirmaron que el navegante Micarelli fue trasladado al hospital de La Toma para controles médicos y se encuentra fuera de peligro pero con heridas.

Reacciones y conmoción en el ambiente

La noticia de la muerte de César Pérez generó profunda tristeza en el ambiente del automovilismo local. El piloto, de amplia trayectoria en la región, era reconocido por su participación constante en las competencias del Campeonato Provincial de Rally.

Desde la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis (FRADSL) expresaron sus condolencias a la familia y destacaron el compromiso y la pasión del deportista. “César era un piloto querido y respetado. Su partida deja un vacío enorme en la comunidad del rally puntano”, señalaron en un comunicado.

La competencia y el contexto

El Rally de La Toma formaba parte de la penúltima fecha del Campeonato Provincial, certamen en el que ya se había consagrado campeón Cristian “Espy” González en la Clase A. La última prueba especial, donde ocurrió el accidente, marcaba el cierre de una jornada intensa que congregó a pilotos de toda la provincia y una importante cantidad de público.

El trágico hecho se produjo a solo 9,48 kilómetros del final, cuando el binomio Pérez–Micarelli completaba un desempeño competitivo. El tramo Los Filtros–Ruta 20 es reconocido por su belleza escénica, pero también por su nivel de exigencia técnica, con curvas de media y alta velocidad en zonas de ripio suelto.

Investigación de las causas

Personal de la Policía de San Luis y de la organización del rally trabajó en el lugar para determinar las causas del accidente. Las primeras pericias apuntan a una posible pérdida de control en una curva de descenso, aunque no se descarta un fallo mecánico o una irregularidad en la superficie del camino.

El vehículo fue retirado del recorrido y trasladado para un peritaje técnico. Los resultados de la investigación serán remitidos a la FRADSL y a las autoridades judiciales correspondientes.

Despedida y homenaje

La comunidad de Tilisarao expresó su pesar por la muerte del piloto, quien había representado durante años a su localidad en distintas competencias provinciales. Amigos y colegas recordaron su pasión por el automovilismo y su constante espíritu de camaradería.

Los organizadores del campeonato informaron que en la próxima fecha se realizará un homenaje en su memoria, con un minuto de silencio antes de la largada. El automovilismo sanluiseño despide así a uno de sus competidores más queridos, víctima de un trágico accidente que enluta al deporte motor.