Final Provincial de los Juegos Sanmartinianos para Mayores

Turismo Carretera San Juan: previa y horarios
Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a esta edición de los Juegos, cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo.Deportes09/08/2025Deportes CuyoNoticias
Mendoza vivió una verdadera fiesta del deporte social con la Final Provincial de los Juegos Sanmartinianos para Personas Mayores, una competencia que pone en valor el rol activo de los adultos mayores y promueve el bienestar físico, emocional y social a través del deporte.
Durante dos jornadas, participantes de toda la provincia se midieron en disciplinas como tenis de mesa, tejo, ajedrez, truco, sapo, pádel, tenis, newcomb, orientación y circuitos de habilidades. La competencia se desarrolla en diversos espacios: el predio del Estadio Aconcagua Arena, las canchas de tejo ubicadas en el sector sur de la Pista Provincial de Atletismo, las instalaciones del Andino Tenis Club y las canchas del Club Pacífico de Ciudad.
Verónica, de Tunuyán, tiene 65 años y participa en pádel. “Juego hace muchos años y clasificar a la final nacional sería una gran alegría”, expresó. Además, destacó el valor del deporte en esta etapa de su vida: “En estos tiempos que estamos viviendo, el deporte es salud. Nosotros estamos en una etapa en la que podemos seguir activos y vivir con bienestar”.
Por su parte, Alejandro, de Ciudad, también se mostró entusiasmado con la competencia. “Yo juego al pádel y está buena esta posibilidad de tener una instancia de campeonato. Los Juegos Sanmartinianos tienen un buen nivel, es una buena iniciativa y se agradece el apoyo del Gobierno”, señaló.
Este evento provincial no solo permitió la sana competencia entre representantes de los 18 departamentos mendocinos, sino que también fortaleció los lazos comunitarios, la inclusión y el reconocimiento a las trayectorias deportivas de muchas personas mayores que encuentran en el deporte un motor de vida.
Los ganadores de esta instancia tendrán el orgullo de vestir los colores de Mendoza en la Final Nacional de los Juegos Evita para Personas Mayores, que se disputará del 1 al 5 de septiembre en la provincia de Salta.
Los Juegos Sanmartinianos son impulsados por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, en articulación con los municipios, y representan una política pública sostenida que garantiza el acceso equitativo al deporte en todas las etapas de la vida. Esta edición reafirma una vez más que el deporte no tiene edad para transformarse en una herramienta de encuentro, salud y desarrollo humano.
Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.
Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.
El ciclista sanjuanino ganó la primera etapa y en la segunda hizo podio escoltando a solo 16 segundos de español Pau Martí y conserva el maillot azul.
No fue la mejor versión de Independiente Rivadavia frente a Estudiantes a pesar que el Pincharrata presentó varios suplentes por sus compromisos coperos.
Era todo fiesta, incluso con más gente que en el partido con Sarmiento, el público despidió con abucheos al técnico Esteban Solari, quien por ahora sigue
El partido se jugó en cancha de Pacífico y los sureños al ganar 3 a 0 sacaron una buena diferencia para el partido de vuelta. Expulsaron a Chicho Bazzali.
El mendocino con su Mustang revolucionó la mañana en el centro de la ciudad, en la previa del "Desafío de las Estrellas" del TC en el Villicum de San Juan
