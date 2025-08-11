Guaymallén y Huracán con puntaje ideal en el Clausura

La fiesta del Turismo Carretera pasó por San Juan
Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en el circuito albardonero de Villicum ante 45.000 espectadores, un espectáculo dentro y fuera de pista
Los de Rodeo de la Cruz y los de Las Heras ganaron sus cuatro partidos y se perfilan como los grandes protagonistas. San Martin y Universitario juegan hoy.Deportes11/08/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
Resultados 5ta fecha Clausura
AMUF 1 (Facundo Vilchez)
Luzuriaga 0
Eva Perón 1 (Busceme, Casstro)
Algarrobal 1 (Albizu)
Rodeo del Medio 0
Gutierrez 2 (Mora, Páez)
San Martin - Universitario
(Juegan este lunes)
Guaymallén 5 (Moyano 2, Sanfilippo, Falchi, Faría)
Lavalle 0
Fadep 1 (Martín)
Beltrán 0
Argentino 3 (Moyano, Morales, Castañares)
Rivadavia 0
Murialdo 1 (Di Césare)
Chacras 0
Maipú 2 (Barrera 2)
Talleres 1 (Mortes)
Godoy Cruz 1 (Panassiti)
Gimnasia 2 (Borrruel, Coria e/c)
Luján 1 (De Ipola)
UNCuyo 0
Palmira 2 (Reta, Guzmán)
Huracán 4 (Rossi, Cuello, De los Santos, Morales)
Independiente 1 (Rodriguez)
CEC 1 (Avila)
Guaymallén y Huracán 15, Fadep y Argentino 13, Luján y Eva Perón 12, Murialdo 10, Gimnasia 9, Talleres 8, Palmira 7, Belltrán, UNCuyo y Rivadavia 6, Godoy Cruz, San Martín, Chacras, Pallmira y Maipú 5, Independiente, CEC, Gutierrez y AMUF 4, Algarrobal y Lavalle 3, Luzuriaga 1,, Universitario 0.
Independiente Rivadavia - AMUF
Empleados de Comercio - Palmira
Huracán Las Heras - Luján Sport Club
Universidad Nacional de Cuyo - Godoy Cruz
Gimnasia y Esgrima - Deportivo Maipú
Andes Talleres - Leonardo Murialdo
Academia Chacras de Coria - Argentino
Centro Deportivo Rivadavia - Fundación Amigos
Fray Luis Beltrán- Deportivo Guaymallén
Cicles Club Lavalle - Atlético San Martin
Universitario - Rodeo del Medio
Gutierrez Sport Club - Eva Perón
Deportivo Algarrobal - Luzuriaga
Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.
En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.
En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.
Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.
Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a esta edición de los Juegos, cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo.
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.
Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.
