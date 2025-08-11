Paso Cristo Redentor Habilitado

Guaymallén y Huracán con puntaje ideal en el Clausura

Los de Rodeo de la Cruz y los de Las Heras ganaron sus cuatro partidos y se perfilan como los grandes protagonistas. San Martin y Universitario juegan hoy.

Liga Mendocina, Eva Perón, Algarrobal
Eva Perón - AlgarrobalFoto Gustavo Lopez

Liga Mendocina de Futbol 
Resultados 5ta fecha Clausura 

AMUF 1 (Facundo Vilchez)
Luzuriaga 0

Eva Perón 1 (Busceme, Casstro)
Algarrobal 1 (Albizu)

Rodeo del Medio 0
Gutierrez 2 (Mora, Páez)

San Martin - Universitario
(Juegan este lunes)

Guaymallén 5 (Moyano 2, Sanfilippo, Falchi, Faría)
Lavalle 0

Fadep 1 (Martín)
Beltrán 0

Argentino 3 (Moyano, Morales, Castañares)
Rivadavia 0

Murialdo 1 (Di Césare)
Chacras 0

Maipú 2 (Barrera 2)
Talleres 1 (Mortes)

Godoy Cruz 1 (Panassiti)
Gimnasia 2 (Borrruel, Coria e/c)

Luján 1 (De Ipola)
UNCuyo 0

Palmira 2 (Reta, Guzmán)
Huracán 4 (Rossi, Cuello, De los Santos, Morales)

Independiente 1 (Rodriguez)
CEC 1 (Avila)

Liga Mendocina, Leonardo Murialdo

Posiciones

Guaymallén y Huracán 15, Fadep y Argentino 13, Luján y Eva Perón 12, Murialdo 10, Gimnasia 9, Talleres 8, Palmira 7, Belltrán, UNCuyo y Rivadavia 6, Godoy Cruz, San Martín, Chacras, Pallmira y Maipú 5, Independiente, CEC, Gutierrez y AMUF 4, Algarrobal y Lavalle 3, Luzuriaga 1,, Universitario 0.

Liga Mendocina, Deportivo Guaymallén, punteroGuaymallén y Huracán Las Heras punteros en la Liga



Próxima fecha 

Independiente Rivadavia - AMUF
Empleados de Comercio - Palmira 
Huracán Las Heras - Luján Sport Club
Universidad Nacional de Cuyo - Godoy Cruz 
Gimnasia y Esgrima - Deportivo Maipú 
Andes Talleres - Leonardo Murialdo
Academia Chacras de Coria - Argentino 
Centro Deportivo Rivadavia - Fundación Amigos
Fray Luis Beltrán- Deportivo Guaymallén 
Cicles Club Lavalle - Atlético San Martin 
Universitario - Rodeo del Medio 
Gutierrez Sport Club - Eva Perón 
Deportivo Algarrobal - Luzuriaga 

