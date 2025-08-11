Guaymallén y Huracán con puntaje ideal en el Clausura

Liga Mendocina de Futbol

Resultados 5ta fecha Clausura

AMUF 1 (Facundo Vilchez)

Luzuriaga 0

Eva Perón 1 (Busceme, Casstro)

Algarrobal 1 (Albizu)

Rodeo del Medio 0

Gutierrez 2 (Mora, Páez)

San Martin - Universitario

(Juegan este lunes)

Guaymallén 5 (Moyano 2, Sanfilippo, Falchi, Faría)

Lavalle 0

Fadep 1 (Martín)

Beltrán 0

Argentino 3 (Moyano, Morales, Castañares)

Rivadavia 0

Murialdo 1 (Di Césare)

Chacras 0

Maipú 2 (Barrera 2)

Talleres 1 (Mortes)

Godoy Cruz 1 (Panassiti)

Gimnasia 2 (Borrruel, Coria e/c)

Luján 1 (De Ipola)

UNCuyo 0

Palmira 2 (Reta, Guzmán)

Huracán 4 (Rossi, Cuello, De los Santos, Morales)

Independiente 1 (Rodriguez)

CEC 1 (Avila)

Posiciones

Guaymallén y Huracán 15, Fadep y Argentino 13, Luján y Eva Perón 12, Murialdo 10, Gimnasia 9, Talleres 8, Palmira 7, Belltrán, UNCuyo y Rivadavia 6, Godoy Cruz, San Martín, Chacras, Pallmira y Maipú 5, Independiente, CEC, Gutierrez y AMUF 4, Algarrobal y Lavalle 3, Luzuriaga 1,, Universitario 0.







Próxima fecha

Independiente Rivadavia - AMUF

Empleados de Comercio - Palmira

Huracán Las Heras - Luján Sport Club

Universidad Nacional de Cuyo - Godoy Cruz

Gimnasia y Esgrima - Deportivo Maipú

Andes Talleres - Leonardo Murialdo

Academia Chacras de Coria - Argentino

Centro Deportivo Rivadavia - Fundación Amigos

Fray Luis Beltrán- Deportivo Guaymallén

Cicles Club Lavalle - Atlético San Martin

Universitario - Rodeo del Medio

Gutierrez Sport Club - Eva Perón

Deportivo Algarrobal - Luzuriaga