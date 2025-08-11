San Juan: interceptan camión con cuarzo de contrabando

Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” sobre el kilómetro 202, de la Ruta Nacional N° 141, Paraje Forestal, detuvieron este lunes la marcha de un camión con acoplado procedente de Valle Fértil en San Juan, que transportaba aproximadamente 30 toneladas de mineral cuarzo.

Al solicitar la documentación, el transportista carecía de la guía de tránsito de minerales y rocas de aplicación, en infracción a la Ley Provincial 494-M Unificación de Legislación Minera del Nuevo Cuyo, Incisos 21, 30 y 32 "Tránsito de Minerales.

Por tal motivo intervino el Juzgado de Paz de Caucete y el Ministerio de Minería San Juan, al tratarse de un documento esencial para el transporte, y se dispuso el secuestro preventivo del rodado y la carga transportada, a disposición de la autoridad judicial.