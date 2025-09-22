Camión con carne volcó en Acceso Este, hubo disparos

Guaymallén: Motociclista murió en un choque
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Un camión cargado con media res cayó desde un puente en Guaymallén tras ser chocado por una Kangoo. El chofer sufrió heridas graves y hubo caos por la carga.Policiales22/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un impactante siniestro vial se registró este viernes a las 11.40 en Acceso Este y Cañadita Alegre, en el departamento de Guaymallén provincia de Mendoza, dejando como saldo un conductor gravemente herido y un férreo operativo de seguridad para evitar el saqueo de la carga.
De acuerdo con el reporte de la Comisaría 45°, el accidente ocurrió cuando un camión Mercedes Benz con semi, cargado con media res, circulaba de oeste a este por el Acceso Este. En el mismo sentido transitaba una Renault Kangoo, que sufrió el reventón de una rueda derecha, impactando contra el camión. A raíz de la colisión, el pesado vehículo cayó desde el puente hacia calle Cañadita Alegre, quedando de costado y bloqueando por completo la arteria.
El conductor del camión, identificado como Claudio G. (48), fue asistido por personal del SEC y trasladado al Hospital Central con diagnóstico de trauma grave por cinemática. En tanto, el chofer de la Kangoo, Francisco M. (52), y su acompañante, Eduardo L. (40), presentaron politraumatismos leves y no requirieron traslado. Los dosajes de alcohol realizados al conductor de la Kangoo arrojaron resultado negativo, mientras que al camionero se le extrajo sangre en el hospital para análisis.
La espectacular caída del camión provocó un importante derrame de combustible y la dispersión de parte de la carga, lo que atrajo a numerosas personas que intentaron llevarse la carne. Ante la situación, la policía montó un amplio operativo de seguridad, con zona de exclusión y despliegue de Infantería, Bomberos, Defensa Civil, Policía Vial y Tránsito Municipal, para restablecer el orden y evitar incidentes.
El tránsito en la zona permaneció interrumpido varias horas mientras se realizaban las maniobras de retiro del vehículo y limpieza de la calzada. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Un conductor de 34 años perdió el control de su camioneta en calle Tirasso y dio 0.75 g/l de alcohol en sangre. Cuatro personas resultaron heridas.
Tras una intensa búsqueda, encontraron muerto a Horacio Bernales, quien había desaparecido mientras pescaba solo en el dique Nihuil al Sur de Mendoza
Un hombre murió al caer de su bicicleta en la Ruta 60, en el Dique de Ullum, San Juan. El fuerte viento Zonda habría provocado el fatal accidente.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
El accidente ocurrió en Costa de Araujo. Lautaro Arabel, de 20 años, murió en el lugar tras ser colisionado por una Ford F-100 con alcoholemia negativo.
El siniestro ocurrió en el km 726, entre Fraga y Liborio Luna en San Luis. El conductor, oriundo de Córdoba, resultó ileso y fue asistido en el lugar.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Pedaleando por la ciudad de Mendoza en una movida que mezcló movilidad sustentable, cultura y sabor en un plan ideal para arrancar la primavera