Camión con carne volcó en Acceso Este, hubo disparos

Un impactante siniestro vial se registró este viernes a las 11.40 en Acceso Este y Cañadita Alegre, en el departamento de Guaymallén provincia de Mendoza, dejando como saldo un conductor gravemente herido y un férreo operativo de seguridad para evitar el saqueo de la carga.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 45°, el accidente ocurrió cuando un camión Mercedes Benz con semi, cargado con media res, circulaba de oeste a este por el Acceso Este. En el mismo sentido transitaba una Renault Kangoo, que sufrió el reventón de una rueda derecha, impactando contra el camión. A raíz de la colisión, el pesado vehículo cayó desde el puente hacia calle Cañadita Alegre, quedando de costado y bloqueando por completo la arteria.

El conductor del camión, identificado como Claudio G. (48), fue asistido por personal del SEC y trasladado al Hospital Central con diagnóstico de trauma grave por cinemática. En tanto, el chofer de la Kangoo, Francisco M. (52), y su acompañante, Eduardo L. (40), presentaron politraumatismos leves y no requirieron traslado. Los dosajes de alcohol realizados al conductor de la Kangoo arrojaron resultado negativo, mientras que al camionero se le extrajo sangre en el hospital para análisis.

La espectacular caída del camión provocó un importante derrame de combustible y la dispersión de parte de la carga, lo que atrajo a numerosas personas que intentaron llevarse la carne. Ante la situación, la policía montó un amplio operativo de seguridad, con zona de exclusión y despliegue de Infantería, Bomberos, Defensa Civil, Policía Vial y Tránsito Municipal, para restablecer el orden y evitar incidentes.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido varias horas mientras se realizaban las maniobras de retiro del vehículo y limpieza de la calzada. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.