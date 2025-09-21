Guaymallén: Motociclista murió en un choque

Choque y alcoholemia positiva en Guaymallén
Un trágico accidente se cobró la vida de un motociclista este domingo por la noche en Guaymallén. El siniestro ocurrió alrededor de las 20:09 hs. en la avenida Ricardo Videla, a la altura de la curva frente al supermercado Oscar David, en jurisdicción de la Comisaría 45° de Dorrego.
Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre un motociclista accidentado. Al llegar, los efectivos constataron que se trataba de una moto marca Rouser Bajaj 150 cc, color negra, conducida por Héctor Domínguez de 43 años de edad.
De acuerdo con las primeras pericias, Domínguez circulaba de Norte a Sur cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado, impactó contra el muro de contención y salió despedido hacia el carril contrario, donde fue colisionado por un automóvil Mini Cooper conducido por Antonella R. de 34 años de edad.
Un móvil del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), a cargo del doctor Cáceres, constató el deceso en el lugar. Personal de Policía Científica trabajó en la escena y la Oficina Fiscal de Guaymallén interviene en las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fatal accidente.
