Este viernes 22, música disco con The Celebration Band
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Organizaciones mendocinas convocaron a una movilización bajo el lema “No veten la discapacidad” tras el veto presidencial a la ley de emergencia.Sociedad19/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Organizaciones mendocinas convocan a una “marcha de luces” contra el veto a la Ley de Discapacidad
Distintas organizaciones sociales de Mendoza se concentraron en Garibaldi y San Martín, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, para protagonizar una “marcha de luces” bajo el lema “No veten la discapacidad”.
La convocatoria, organizada por la Alianza de ONG Mendocinas —que nuclea a asociaciones como Asperger Mendoza, AFALH y Creando Huellas, entre otras— propone llevar velas o linternas para “iluminar el reclamo” y avanzar luego por la Peatonal hasta la Legislatura provincial.
Los organizadores remarcaron que se trata de una actividad apartidaria: “Es un acto de luz y conciencia. Queremos escuchar, estar presentes y visibilizar lo que a menudo queda en las sombras”, señalaron en su llamado a la ciudadanía, que incluye a representantes políticos, medios de comunicación y toda persona comprometida con la inclusión.
El veto que encendió la protesta
La movilización se inscribe en el creciente malestar social generado por el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en julio. La norma declaraba la emergencia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad, fijaba compensaciones para prestadores del sistema y garantizaba mejoras en transporte, salud y apoyos básicos.
El Gobierno nacional justificó el veto por su impacto fiscal —0,9% del PBI en 2024 y 1,68% en 2026—, pero asociaciones y familias lo interpretaron como un retroceso en derechos. “Un veto total no es austeridad: es exclusión”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuestionó: “¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?”.
Desde que se conoció la medida, las manifestaciones se multiplican en distintas provincias, muchas de ellas articuladas con las marchas semanales de jubilados. Mendoza se suma hoy con un acto simbólico de luz y unidad, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Dos mujeres que habían hecho cumbre y se desorientaron, fueron localizadas en buen estado, luego de diez horas de trabajo en condiciones climáticas adversas en el cerro San Bernardo.
En el 150° aniversario de la llegada de los salesianos a la Argentina, Por los Jóvenes - Don Bosco destaca una propuesta que une educación, calidad y compromiso social.
El Foro de Periodismo Argentino cuestiona la intimación del empresario Gustavo Monti al diario por publicar información sobre una obra pública en San Juan.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles.