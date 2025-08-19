Organizaciones mendocinas convocan a una “marcha de luces” contra el veto a la Ley de Discapacidad

Distintas organizaciones sociales de Mendoza se concentraron en Garibaldi y San Martín, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, para protagonizar una “marcha de luces” bajo el lema “No veten la discapacidad”.

La convocatoria, organizada por la Alianza de ONG Mendocinas —que nuclea a asociaciones como Asperger Mendoza, AFALH y Creando Huellas, entre otras— propone llevar velas o linternas para “iluminar el reclamo” y avanzar luego por la Peatonal hasta la Legislatura provincial.

Los organizadores remarcaron que se trata de una actividad apartidaria: “Es un acto de luz y conciencia. Queremos escuchar, estar presentes y visibilizar lo que a menudo queda en las sombras”, señalaron en su llamado a la ciudadanía, que incluye a representantes políticos, medios de comunicación y toda persona comprometida con la inclusión.

El veto que encendió la protesta

La movilización se inscribe en el creciente malestar social generado por el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en julio. La norma declaraba la emergencia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad, fijaba compensaciones para prestadores del sistema y garantizaba mejoras en transporte, salud y apoyos básicos.

El Gobierno nacional justificó el veto por su impacto fiscal —0,9% del PBI en 2024 y 1,68% en 2026—, pero asociaciones y familias lo interpretaron como un retroceso en derechos. “Un veto total no es austeridad: es exclusión”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuestionó: “¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?”.

Desde que se conoció la medida, las manifestaciones se multiplican en distintas provincias, muchas de ellas articuladas con las marchas semanales de jubilados. Mendoza se suma hoy con un acto simbólico de luz y unidad, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.