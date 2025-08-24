Paso Cristo Redentor Habilitado

Las máximas de San Martín para su hija Merceditas

En 1825, José de San Martín escribió consejos a su hija Merceditas, un legado de valores morales, respeto, humildad y amor por la Patria.

Sociedad24/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

maximas-sanmartinianas-slider-600x0-no-upscaleEn 1825, mientras vivía en Francia, José de San Martín escribió un conjunto de consejos para su hija Merceditas. Aquellas "Máximas" siguen siendo, dos siglos después, una guía ética y de conducta vigente.

El Libertador no buscaba imponer reglas rígidas, sino transmitir valores universales: respeto, humildad, amor por la patria y compromiso con la libertad.

 
Máximas de San Martín a su hija Merceditas

Humanizar el carácter y hacerlo sensible aun con los insectos que nos perjudican.
Inspirar amor a la verdad y odio a la mentira.
Inspirar una gran confianza y amistad, pero unida al respeto.
Acostumbrarla a guardar un secreto.
Inspirar sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones.
Dulzura con los criados, pobres y viejos.
Que hable poco y lo preciso.
Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
Amor al aseo y desprecio al lujo.
Inspirar amor por la Patria y por la libertad.

Las máximas comentadas en palabras actuales
Respeto a la vida: ser sensible incluso con los seres más pequeños.
Amor por la verdad: valorar la honestidad y rechazar la mentira.
Confianza y respeto: cultivar la amistad sin perder la consideración mutua.
Discreción: aprender a guardar un secreto.
Tolerancia: respetar todas las religiones y formas de pensar.
Amabilidad: tratar con dulzura a los más vulnerables.
Prudencia al hablar: expresarse poco, pero con claridad.
Buenas costumbres: mantener formalidad y respeto en la mesa.
Sencillez: priorizar la limpieza y despreciar el lujo superficial.
Patria y libertad: amar la nación y defender sus ideales.

Un legado vigente
Las máximas de San Martín no solo fueron una enseñanza para Merceditas, sino también un mensaje que trasciende generaciones. Su espíritu sigue inspirando a quienes creen en la honestidad, la sencillez y el compromiso con la libertad.
 

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email