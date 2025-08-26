En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía N° 4 de San Luis, la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Ricardo Barbeito junto a la fiscal adjunta Ornella Costa, imputó a Kevin Ortiz (23) y a Marcos Videla (36) por el homicidio de Valentín Manuel Sosa, ocurrido el pasado 4 de agosto en el barrio 274 Viviendas de Juana Koslay.

“Se trata de un homicidio agravado por haber sido cometido para facilitar, consumar u ocultar otro delito, procurando la impunidad para sí y para un tercero. Esto encuadra en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal”, explicó el fiscal Barbeito.

Pedido de prisión preventiva

La Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para los acusados, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que aún restan declaraciones claves de testigos del barrio.

Las defensas, representadas por los abogados oficiales Carlos Salazar y Stefanía Cifuentes, pidieron en cambio una prórroga de detención de ocho días, que fue concedida por la jueza Luciana Banó. Durante ese lapso, los imputados permanecerán alojados en dependencias policiales.

La prórroga de detención, prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial, permite a la defensa solicitar este beneficio si considera que puede favorecer su estrategia.

La teoría del caso

Según la investigación, alrededor de las 18:30 del 4 de agosto Ortiz ingresó junto a Videla a la casa de Sosa. Allí, Ortiz lo golpeó tres veces en la cabeza con un objeto contundente, provocándole la muerte, con el objetivo de robarle dinero.

El fiscal indicó que la víctima estaba reuniendo ahorros para escriturar su vivienda y que incluso familiares y vecinos le habían confiado dinero para resguardar.

En su exposición, Barbeito relató que Ortiz intentó primero convencer a otra persona de sumarse al plan: “Le dijo que había que ir a la casa de un viejito del barrio, encañonarlo y sacarle una mochila llena de plata”. Ante la negativa, buscó a Videla, quien habría actuado de “campana” en el exterior.

La imputación se sostiene en declaraciones de vecinos, familiares, allegados y de la persona a quien Ortiz intentó reclutar previamente, además de informes forenses, secuestro de objetos, relevamientos del Departamento Canes, croquis y fotografías del lugar del hecho.

La declaración de Videla

En su descargo, Marcos Videla negó haber participado del homicidio. Dijo que solo acompañó a Ortiz porque le había comentado que debía cobrar una deuda.

“Estaba con unos amigos en el Barrio Eva Perón y Kevin me pidió que lo acompañara, que era un conocido y nada más. Yo no sabía lo que iba hacer, soy completamente inocente. Tampoco entré a la casa, solo lo esperé al frente, nunca pensé que iba a hacer lo que hizo”, aseguró ante la jueza.

Según Videla, en el regreso Ortiz quemó unos guantes de látex y llevaba consigo un bolso con dinero. “No entré porque Kevin me dijo que el hombre era desconfiado y no dejaba pasar a desconocidos. Me quedé al frente, junto a un barranco”, agregó.