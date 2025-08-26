Chacras: imputan a 2 guardias por agredir a menor
Dos guardias de seguridad fueron imputados por lesiones leves tras agredir a un adolescente de 16 años en Chacras de Coria. Quedaron libres bajo fianza.
La Fiscalía acusó a Kevin Ortiz y Marcos Videla por homicidio agravado en Juana Koslay. Se investiga el robo de dinero ahorrado por la víctima.Policiales26/08/2025Periodistas CuyoNoticias
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía N° 4 de San Luis, la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Ricardo Barbeito junto a la fiscal adjunta Ornella Costa, imputó a Kevin Ortiz (23) y a Marcos Videla (36) por el homicidio de Valentín Manuel Sosa, ocurrido el pasado 4 de agosto en el barrio 274 Viviendas de Juana Koslay.
“Se trata de un homicidio agravado por haber sido cometido para facilitar, consumar u ocultar otro delito, procurando la impunidad para sí y para un tercero. Esto encuadra en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal”, explicó el fiscal Barbeito.
Pedido de prisión preventiva
La Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva para los acusados, argumentando riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, ya que aún restan declaraciones claves de testigos del barrio.
Las defensas, representadas por los abogados oficiales Carlos Salazar y Stefanía Cifuentes, pidieron en cambio una prórroga de detención de ocho días, que fue concedida por la jueza Luciana Banó. Durante ese lapso, los imputados permanecerán alojados en dependencias policiales.
La prórroga de detención, prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial, permite a la defensa solicitar este beneficio si considera que puede favorecer su estrategia.
La teoría del caso
Según la investigación, alrededor de las 18:30 del 4 de agosto Ortiz ingresó junto a Videla a la casa de Sosa. Allí, Ortiz lo golpeó tres veces en la cabeza con un objeto contundente, provocándole la muerte, con el objetivo de robarle dinero.
El fiscal indicó que la víctima estaba reuniendo ahorros para escriturar su vivienda y que incluso familiares y vecinos le habían confiado dinero para resguardar.
En su exposición, Barbeito relató que Ortiz intentó primero convencer a otra persona de sumarse al plan: “Le dijo que había que ir a la casa de un viejito del barrio, encañonarlo y sacarle una mochila llena de plata”. Ante la negativa, buscó a Videla, quien habría actuado de “campana” en el exterior.
La imputación se sostiene en declaraciones de vecinos, familiares, allegados y de la persona a quien Ortiz intentó reclutar previamente, además de informes forenses, secuestro de objetos, relevamientos del Departamento Canes, croquis y fotografías del lugar del hecho.
La declaración de Videla
En su descargo, Marcos Videla negó haber participado del homicidio. Dijo que solo acompañó a Ortiz porque le había comentado que debía cobrar una deuda.
“Estaba con unos amigos en el Barrio Eva Perón y Kevin me pidió que lo acompañara, que era un conocido y nada más. Yo no sabía lo que iba hacer, soy completamente inocente. Tampoco entré a la casa, solo lo esperé al frente, nunca pensé que iba a hacer lo que hizo”, aseguró ante la jueza.
Según Videla, en el regreso Ortiz quemó unos guantes de látex y llevaba consigo un bolso con dinero. “No entré porque Kevin me dijo que el hombre era desconfiado y no dejaba pasar a desconocidos. Me quedé al frente, junto a un barranco”, agregó.
Dos guardias de seguridad fueron imputados por lesiones leves tras agredir a un adolescente de 16 años en Chacras de Coria. Quedaron libres bajo fianza.
La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a 70 clientes por más de 14 millones de pesos y detuvo a una mujer implicada.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
Un fuego arrasó 200 hectáreas de pastizales en Villa Mercedes. No había autorización para la quema y aún no se identificó a los responsables.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
Dos visitantes acampaban en RN 40, a la altura de Albardón, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que les robaron un celular y un bolso
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.
Se trata de un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer las últimas tendencias en arquitectura, desarrollo inmobiliario, y contexto económico. Referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del analista económico, Damian Di Pace.
Empató Guaymallén (hoy cumple 107 años), golearon a Huracán, perdió FADEP y empató Argentina, una de las fechas con mayor cantidad de goles.
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo 3 puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.