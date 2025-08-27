Paso Cristo Redentor Habilitado

BiciTRAN cumple años y festeja con viajes gratis

El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos

Bicicleta Amiga27/08/2025Periodista María Inés AimalePeriodista María Inés Aimale

bicitran

A dos años de la implementación del sistema automatizado de alquiler de bicicletas públicas, biciTRAN, más de 140 mil  usuarios activos dan cuenta de valor que tiene un transporte público sustentable que aporta beneficios a la salud como así también al medio ambiente.

BiciTRAN celebra este cumpleaños con viajes gratis desde las 15:00 a las 20:00 horas el viernes 29 de agosto, hay quetener en cuenta quienes deseen ser parte del festejo deben estar registrados como usuarios del sistema a través de la aplicación biciTRAN, disponible en PlayStore y App Store, y así, poder hacer uso gratuito de las más de 550 bicicletas en todo el Gran Mendoza.

Durante el viernes 29 de agosto los usuarios podrán disfrutar de viajes gratuitos de hasta 1 hora de duración, con la posibilidad de realizar un máximo de 5 viajes por persona durante el día, entre cada viaje deberá respetarse un intervalo mínimo de 5 minutos.

Distribuído estratégicamente y abarcando una extensa área geográfica, el sistema de bicis compartidas, ha permitido que muchos usuarios de transporte público tengan una opción accesible y saludable.

La movilidad sustentable genera un cambio en las ciudades y sin duda Mendoza ha logrado implementar un sistema de bicicletas públicas compartidas de calidad, aceptado ampliamente por los usuarios y junto a la ciudad de Rosario lidera en cuanto a cantidad de usuarios, unidades disponibles, estaciones automáticas y área geográfica de cobertura.

BiciTRAN en números

bicitran

Usuarios: 143900 activos
Viajes realizados: 338678
Estaciones: 88 
Kilómetros recorridos: 1.270.284
CO2 evitado: 34.243
Bicicletas activas: + 550 unidades

Desde la empresa esperan poder aumentar proximamente la cantidad de estaciones y unidades para ampliar el área de cobertura geográfica permitiendo a más usuarios sumarse al sistema y así colaborar con el medio ambiente haciendo una ciudad más amigable con su gente.

