Decomiso y reciclaje: destruyeron celulares de presos del penal

El 26 de octubre Mendoza votará con Boleta Única Papel, 2 urnas y 3 boletas distintas. Participarán 1.545.000 electores en los 18 departamentos.
Godoy Cruz formó parte de un procedimiento de gran magnitud que implicó la destrucción de más de 5.000 teléfonos celulares secuestrados en las cárceles de Mendoza. La acción se desarrolló este martes pasado el mediodía en la playa de secuestros del Servicio Penitenciario. Por lo que, tuvo como objetivo impedir que los dispositivos vuelvan a ser utilizados en la comisión de delitos.
Seguridad y control en los penales
El operativo, llevado adelante junto al gobierno provincial, se enmarca en una estrategia para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que se busca bloquear las comunicaciones delictivas desde el interior de los penales. Es que, estos teléfonos suelen ser empleados para actividades ilegales como narcotráfico, amenazas y extorsiones.
En esta ocasión, la Municipalidad aportó una aplanadora que fue utilizada para destruir los equipos incautados.
Gestión ambiental responsable
El procedimiento no se limitó al aspecto de seguridad, sino que también tuvo un fuerte componente ambiental. De hecho, antes de la destrucción mecánica, los celulares fueron desarmados de manera manual para retirar baterías y piezas contaminantes que requieren un tratamiento especial.
Cabe destacar que, estos elementos fueron derivados a un centro especializado en disposición final. Mientras que plásticos y materiales restantes serán gestionados mediante el programa de tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES).
Un enfoque sostenible en la gestión de residuos
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, subrayó el doble compromiso de esta intervención. En este sentido, expresó: “Nos ocupamos de que este proceso no solo tenga un fin de seguridad, sino también que cuide el ambiente, garantizando la correcta disposición de los residuos”.
Además, Costarelli agregó: “El aporte que hacemos desde la municipalidad tiene que ver específicamente con la trazabilidad de estos residuos eléctricos y electrónicos. En Godoy Cruz contamos con un programa de recolección y reciclaje de este tipo de materiales, porque lo importante es evitar que contaminen y asegurar que lleguen a disposición final con empresas habilitadas”.
Por otro lado, el jefe comunal también destacó la importancia de la acción conjunta. “Que se decomisen estos celulares intramuros tiene que ver con cortar delitos como tráfico de drogas, amenazas o secuestros extorsivos. Para nosotros es clave acompañar las políticas de seguridad que impulsa la provincia y, al mismo tiempo, seguir demostrando nuestro compromiso ambiental”, subrayó.
Compromiso con la seguridad y el ambiente
La participación de Godoy Cruz en este operativo refleja una política integral que combina la lucha contra la inseguridad con la gestión sostenible de residuos. Así, el municipio ratifica su compromiso en dos ejes fundamentales: proteger a la comunidad y resguardar el entorno.
