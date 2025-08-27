El Frente Milei-Cornejo una alianza contra la salud pública y la estabilidad laboral

“Cornejo mandó a la legislatura un proyecto que ataca la estabilidad laboral de médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud. Con las modificaciones al estatuto el gobierno busca poder despedir a su antojo”, denunció Cortez.

Asimismo, señaló que mediante la reforma de los convenios colectivos “se intenta imponer ítems de “productividad” vinculados al presentismo, una especie de “ítem aula” para todo el sector salud”.

Cortez enmarcó esta ofensiva provincial en el contexto del ajuste nacional del gobierno de Javier Milei: “Estos ataques se producen en simultáneo al ajuste salvaje de Milei contra los discapacitados y el Hospital Garrahan, mientras estallan escándalos de corrupción que involucran a su hermana Karina y al ministro Petri, señalado por hacer negocios con la Droguería Suizo-Argentina”.

Y finaliza “queda claro que el frente Milei-Cornejo es una alianza contra la salud pública y los derechos de los trabajadores. Frente a esta destrucción, la única respuesta posible es la movilización en las calles y una oposición firme en el Congreso”, concluyó Cortez. “El Frente de Izquierda es la única fuerza que representa una oposición real y sin concesiones a este gobierno de la motosierra”