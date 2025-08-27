Paso Cristo Redentor Habilitado

Damián De Santo dictará una Clínica de Oratoria en Mendoza

Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.

Sociedad27/08/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

Primer flyerEl reconocido actor Damián De Santo llega a Mendoza para brindar una clínica intensiva de técnicas de oratoria que tendrá dos encuentros: el primero será el 8 y 9 de septiembre, de 13 a 17; y el segundo, el 11 y 12 de septiembre, en el mismo horario. 

La Bodega Vistalba, en Luján de Cuyo, será el escenario en el que el artista y comunicador ofrezca herramientas puntuales para vencer los temores habituales que la gran mayoría de las personas tiene al momento de expresarse en público. 

“La idea es pasar un momento divertido y, sobre todo, de mucha interacción y práctica. Es una capacitación dirigida para todas las profesiones y oficios. Aprenderemos a presentarnos correctamente y la manera eficaz para ofrecer lo que hacemos o lo que producimos”, asegura De Santo, con una gran trayectoria en la materia.

Al finalizar los cursos, habrá un espacio de networking junto al actor, con vinos de la bodega anfitriona.

la tavolata 2Abrió en Mendoza La Tavolata, restaurante ítalo-argentino


Datos de Interés

Clínica Intensiva de Técnicas de Oratoria, a cargo de Damián De Santo

Primer curso: 8 y 9/9 – de 13 a 17

Segundo curso: 11 y 12/9 – de 13 a 17

Lugar: Bodega Vistalba – Roque Sáenz Peña 3531, Vistalba.

Cupos Limitados.

Informes e Inscripciones: whatsapp: +54 9 2615162664

Organiza: Gabriela Ponce

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
DI PACE FEED

Nueva edición del MDA 2025: tendencias en arquitectura

Redacción CuyoNoticias
Sociedad25/08/2025

Se trata de un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer las últimas tendencias en arquitectura, desarrollo inmobiliario, y contexto económico. Referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del analista económico, Damian Di Pace.

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email