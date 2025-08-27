Damián De Santo dictará una Clínica de Oratoria en Mendoza

Ya están los finalistas que compiten el sábado en la Pisatón Mendoza
Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.Sociedad27/08/2025Redacción CuyoNoticias
El reconocido actor Damián De Santo llega a Mendoza para brindar una clínica intensiva de técnicas de oratoria que tendrá dos encuentros: el primero será el 8 y 9 de septiembre, de 13 a 17; y el segundo, el 11 y 12 de septiembre, en el mismo horario.
La Bodega Vistalba, en Luján de Cuyo, será el escenario en el que el artista y comunicador ofrezca herramientas puntuales para vencer los temores habituales que la gran mayoría de las personas tiene al momento de expresarse en público.
“La idea es pasar un momento divertido y, sobre todo, de mucha interacción y práctica. Es una capacitación dirigida para todas las profesiones y oficios. Aprenderemos a presentarnos correctamente y la manera eficaz para ofrecer lo que hacemos o lo que producimos”, asegura De Santo, con una gran trayectoria en la materia.
Al finalizar los cursos, habrá un espacio de networking junto al actor, con vinos de la bodega anfitriona.
Datos de Interés
Clínica Intensiva de Técnicas de Oratoria, a cargo de Damián De Santo
Primer curso: 8 y 9/9 – de 13 a 17
Segundo curso: 11 y 12/9 – de 13 a 17
Lugar: Bodega Vistalba – Roque Sáenz Peña 3531, Vistalba.
Cupos Limitados.
Informes e Inscripciones: whatsapp: +54 9 2615162664
Organiza: Gabriela Ponce
