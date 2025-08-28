Multitudinario recibimiento a River en Mendoza

Gimnasia volvió a tropezar con la misma piedra
Como le ocurrió con Central Norte en Salta, cayó nuevamente derrotado 1 a 0 ante Deportivo Morón, vuelve con las manos vacias en dos partidos afuera.
Pasadas las 21 llegó el plantel de River Plate al Hotel Diplomatic en el centro mendocino, donde desde hora temprana aguardaban los hinchas millonarios.
River Plate jugará en el estadio Malvinas Argentinas frente a Unión de Santa Fe por 8vos de final de la Copa Argentina este jueves desde las 21.15, el Millonario perdió las últimas 4 veces que jugó en Mendoza, pero a la vez aquí en tierras cuyanas ganó dos veces la Copa Argentina y una vez la Supercopa Argentina y nada menos que frente a Boca.
El hincha fiel millonario cree a ciegas que esta noche se corta a racha adversa, como cortó antes lo de la definición por penales, despues de perder 8 veces en la definición con remates desde el punto del penal, cortó esa racha venciendo a Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, por eso los hinchas millonarios dicen "elijo creer"
Los fanas de la banda roja expresaron su apoyo a todos los jugadores, en caso especial a Enzo Pérez que es mendocino y estuvo acompñado por su padre que le llevó una bolsa con caramelos, claro que a la hora de elegir al más aplaudido, al mas ovacionado, por lejos quien gana la partida es su técnico, el Muñeco Marcelo Gallardo.
Banderas, bombos, bengalas de humo y pirotecnia, la liturgia de los hinchas para expresar su fidelidad a los colores se hicieron presente, el premio fue llevarse una selfie o un autógrafo de sus ídolos, recuerdo imborrable. Por otra parte los fanáticos agotaron todas las entradas para estar presente esta noche en el Mundialista mendocino.
La probable formación de Rive sería Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
La de Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.
Arbitro del encuentro Andres Gariano, horario 21.15, estadio Malvinas Argentinas.
El ganador del duelo entre River y Union jugará en cuartos de final frente a Racing..... Independiente Rivadavia también está en esa instancia y debe enfrentar el 5 de setiembre a Tigre, por lo tanto hay una posibilidad cierta que los Azules del Parque General San Martin puedan llegar a enfrentarse con River o con Unión en semifinales.
Con perfil mucho más bajo llegó también Unión de Santa Fe, la delegación tatengue se hospeda en otro hotel céntrico mendocino, Leonardo Carol Madelón dialogó escuetamente pero con mucha amabilidad con la prensa mendocina, hay otro compronvicano en la delegación, el sanrafaelino Lucas Gamba y como dato de color acompaña a la delegación su vicepresidente, el ex Midachi, Miguel Del Sel.
Fotos Prensa Copa Argentina
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo 3 puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
Empató Guaymallén (hoy cumple 107 años), golearon a Huracán, perdió FADEP y empató Argentina, una de las fechas con mayor cantidad de goles.
El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.
El representante de la escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del capítulo 4 de la temporada de pista y critérium 2025,
El Pity tapó un penal en tiempo cumplido para que Huracán salvara un punto ante San Martin que sigue puntero, Gutierrez perdió en San Luis ante Estudiantes.
Fue empate ante Los Andes, sigue resignando puntos el Cruzado (el miercoles perdió en Tucumán con San Martin), pero sigue ocupando el 8vo lugar en su grupo.
Un punto de visitante era negocio pero el Lobo mendocino fue ambicioso y fue a buscar el triunfo, en tiempo adicional se quedó con las manos vacías.
