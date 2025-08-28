Paso Cristo Redentor Habilitado

San Juan brilló en la Expo Industrias 2025

La provincia mostró su potencial productivo en la Expo Industrias y Servicios, con foco en minería, agroindustria y programas de apoyo a inversores.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.20.05 AMSan Juan volvió a exhibir su perfil productivo en un escenario nacional de relevancia. En el marco de la 3.ª edición de la Expo Industrias y Servicios Nacional e Internacional 2025, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación participó activamente del 6.º Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, realizado el 19 de agosto en el auditorio principal del Predio Ferial La Rural, en Buenos Aires.

Federalismo industrial con mirada regional
El secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, formó parte del panel “Federalismo Industrial: Perspectivas regionales – Desarrollando la industria en cada región; oportunidades, desafíos y estrategias para un crecimiento federal”.

Allí compartió escenario con Juan José Jodar Viale, director provincial de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial de Neuquén, y con Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba.

Oportunidades y sectores estratégicos
Durante su exposición, Martín resaltó la realidad industrial de San Juan y los atractivos que ofrece la provincia para quienes buscan invertir en nuevos proyectos. Subrayó el potencial minero, industrial y agroindustrial, sectores estratégicos que fortalecen la matriz productiva local y representan oportunidades de crecimiento.

Además, puso en valor los beneficios y programas de acompañamiento impulsados por el Gobierno provincial, como:

Procesos de habilitación simplificados
El CEMOFI (Centro de Monitoreo de Facilitación de Inversiones)
El programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir)
Diversas herramientas financieras y medidas de apoyo al desarrollo productivo


Compromiso con un crecimiento federal
Con esta participación, San Juan reafirmó su compromiso con el desarrollo federal de la industria, apostando por la diversificación, la innovación y el trabajo conjunto entre regiones, con el objetivo de consolidar un crecimiento sustentable en todo el país.

