San Juan celebra la 26ª edición del EVISAN
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
La provincia mostró su potencial productivo en la Expo Industrias y Servicios, con foco en minería, agroindustria y programas de apoyo a inversores.Economía28/08/2025Periodistas CuyoNoticias
San Juan volvió a exhibir su perfil productivo en un escenario nacional de relevancia. En el marco de la 3.ª edición de la Expo Industrias y Servicios Nacional e Internacional 2025, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación participó activamente del 6.º Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, realizado el 19 de agosto en el auditorio principal del Predio Ferial La Rural, en Buenos Aires.
Federalismo industrial con mirada regional
El secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, formó parte del panel “Federalismo Industrial: Perspectivas regionales – Desarrollando la industria en cada región; oportunidades, desafíos y estrategias para un crecimiento federal”.
Allí compartió escenario con Juan José Jodar Viale, director provincial de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial de Neuquén, y con Pedro Dellarossa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba.
Oportunidades y sectores estratégicos
Durante su exposición, Martín resaltó la realidad industrial de San Juan y los atractivos que ofrece la provincia para quienes buscan invertir en nuevos proyectos. Subrayó el potencial minero, industrial y agroindustrial, sectores estratégicos que fortalecen la matriz productiva local y representan oportunidades de crecimiento.
Además, puso en valor los beneficios y programas de acompañamiento impulsados por el Gobierno provincial, como:
Procesos de habilitación simplificados
El CEMOFI (Centro de Monitoreo de Facilitación de Inversiones)
El programa ATP (Aprender, Trabajar y Producir)
Diversas herramientas financieras y medidas de apoyo al desarrollo productivo
Compromiso con un crecimiento federal
Con esta participación, San Juan reafirmó su compromiso con el desarrollo federal de la industria, apostando por la diversificación, la innovación y el trabajo conjunto entre regiones, con el objetivo de consolidar un crecimiento sustentable en todo el país.
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
En el mes del Trabajador de la Construcción en Seco, el Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país.
Por tal motivo Aerolíneas Argentinas informó que se verá nuevamente alterada la programación de vuelos, por la medida de fuerza impulsada por el gremio ATEPSA.
Quines, en el norte de San Luis, combina historia, cultura y naturaleza. La Chimenea, su emblema patrimonial, es símbolo de identidad y atractivo turístico.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.
Una encuesta de Booking,com revela situales vividas por turistas argentinos, tales como quedarse dormido en el transporte público hasta entrar en la habitación equivocada.
La tarjeta Mastercard se dispondrá de manera gradual a los usuarios a través de la aplicación y se podrá usar en cualquier comercio o en tiendas online. Ofrece 3 cuotas sin interés para compras en Mercado Libre y pagos en comercios con QR.
A través del Fideicomiso de Asistencia Vitivinícola, Mendoza busca asistir a más de 9.000 productores en 130.000 hectáreas de viñedos, implementando un plan integral de manejo de la plaga.
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
Nicolás Cortez advierte que el proyecto de ley para modificar el Estatuto del Empleado Público es "un ataque directo a los trabajadores de la salud"
Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.
En el mes del Trabajador de la Construcción en Seco, el Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país.
Como le ocurrió con Central Norte en Salta, cayó nuevamente derrotado 1 a 0 ante Deportivo Morón, vuelve con las manos vacias en dos partidos afuera.