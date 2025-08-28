River por penales eliminó a Unión en el Malvinas Argentinas

Rugby en San Luis: formación y competencia
En un primer tiempo parejo y sin grandes ocasiones, el Millonario tuvo la más clara en el inicio. Galoppo, como es costumbre, llegó al área y conectó de volea un centro de Castaño que Tagliamonte contuvo sin mayores inconvenientes.
El Tatengue respondió en el cierre con un remate desde la puerta del área de Martínez que, desvío mediante, se fue pegado al palo izquierdo de Armani.
En el comienzo del complemento, Unión puso contra las cuerdas a River y forzó a Armani, pero con el ingreso de Juanfer Quintero los de Núñez comenzaron a crecer.
La polémica de la noche mendocina llegó a los 68 minutos. Quintero abrió a la izquierda para Acuña, el Huevo la bajó de primera al segundo palo y Montiel cayó en el área chica. Todo River reclamó un agarrón de Del Blanco sobre el lateral campeón del mundo, que Gareano no sancionó.
A los 83' la pelota quedó picando en el área del Millonario tras un buen centro de Vargas y Montiel salvó su arco ante el remate de Palavecino.
La respuesta de River no se hizo esperar. Colidio centró desde la izquierda, Borja la bajó y Lencina llegó a puntearla, pero Tagliamonte tapó con su pierna lo que era la victoria del equipo de Gallardo.
En un minuto final tremendo, River tuvo la victoria de pelota parada, pero Tagliamonte volvió a lucirse. Y Unión, en un contragolpe inmejorable de tres contra uno, la dejó escapar con una muy mala definición de Palavecino.
En la definicion por penales se impuso River 4 a 3, y como en la final del mundial en Qatar, el ultimo remate estuvo a cargo de Montiel quien le dio el triunfo y la clasificación al Millonario, Armani detuvo dos penales.
Foto de portada: Marcelo Ruiz
Fuente: El Gráfico
