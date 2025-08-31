Lunes de setiembre, Free Walking Tour "Orígenes del Vino"
Lunes de setiembre, Free Walking Tour "Orígenes del Vino"
El Parque San Vicente de Godoy Cruz será el epicentro de la celebración primaveral con una doble propuesta que promete convocar a miles de mendocinos: la segunda edición de La Mansa Primavera y el esperado Festival de Foodtrucks de AMEGAM.
Durante tres jornadas —19, 20 y 21 de septiembre—, el espacio verde se llenará de música, sabores, juegos y actividades recreativas para festejar el Día del Estudiante y la llegada de la estación más colorida del año.
Música para todos los gustos
La grilla de shows contempla más de 15 bandas mendocinas y grandes invitados. El evento contará con un escenario 360º, con despliegue de luces y sonido envolvente, pensado para que el público disfrute desde cualquier ángulo.
La programación estará dividida en temáticas:
19 de septiembre: bandas tributo locales homenajearán a referentes del rock nacional, como Los Redondos (Bendita Úrsula), Charly García (Superhéroes), Babasónicos (Jessicos) y Soda Stereo (Bokanegra).
20 de septiembre: la jornada se llenará de cuarteto y ritmos tropicales con La Lucía, Caraduras, La Klave, Tequila y Los Playeros.
21 de septiembre: el cierre tendrá sello mendocino, con propuestas alternativas y urbanas de artistas como El Lorenzo Pa, Analía Soul, Setas, Ruido Cassette, Kush Mama, Batos, Mi Amigo Invencible y Varese.
Gastronomía y actividades
La Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM), con el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Fundación de Todo Corazón, organizará el festival de foodtrucks con una amplia variedad de propuestas dulces, saladas y bebidas.
El paseo gastronómico se complementará con la presencia de emprendedores locales, diseñadores y productores sustentables. Además, se pondrá el acento en el cuidado ambiental, con recipientes para separación de residuos, recolección de aceites usados y contenedores de tapitas.
Un encuentro para compartir
La Mansa Primavera y el Festival de Foodtrucks invitan a disfrutar de tardes al aire libre en familia o con amigos, con música en vivo, sabores únicos, actividades recreativas y un ambiente de celebración que marcará la agenda cultural de septiembre en Mendoza.
