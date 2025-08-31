El Parque San Vicente de Godoy Cruz será el epicentro de la celebración primaveral con una doble propuesta que promete convocar a miles de mendocinos: la segunda edición de La Mansa Primavera y el esperado Festival de Foodtrucks de AMEGAM.

Durante tres jornadas —19, 20 y 21 de septiembre—, el espacio verde se llenará de música, sabores, juegos y actividades recreativas para festejar el Día del Estudiante y la llegada de la estación más colorida del año.

Música para todos los gustos

La grilla de shows contempla más de 15 bandas mendocinas y grandes invitados. El evento contará con un escenario 360º, con despliegue de luces y sonido envolvente, pensado para que el público disfrute desde cualquier ángulo.

La programación estará dividida en temáticas:

19 de septiembre: bandas tributo locales homenajearán a referentes del rock nacional, como Los Redondos (Bendita Úrsula), Charly García (Superhéroes), Babasónicos (Jessicos) y Soda Stereo (Bokanegra).

20 de septiembre: la jornada se llenará de cuarteto y ritmos tropicales con La Lucía, Caraduras, La Klave, Tequila y Los Playeros.

21 de septiembre: el cierre tendrá sello mendocino, con propuestas alternativas y urbanas de artistas como El Lorenzo Pa, Analía Soul, Setas, Ruido Cassette, Kush Mama, Batos, Mi Amigo Invencible y Varese.



Gastronomía y actividades

La Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM), con el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Fundación de Todo Corazón, organizará el festival de foodtrucks con una amplia variedad de propuestas dulces, saladas y bebidas.

El paseo gastronómico se complementará con la presencia de emprendedores locales, diseñadores y productores sustentables. Además, se pondrá el acento en el cuidado ambiental, con recipientes para separación de residuos, recolección de aceites usados y contenedores de tapitas.

Un encuentro para compartir

La Mansa Primavera y el Festival de Foodtrucks invitan a disfrutar de tardes al aire libre en familia o con amigos, con música en vivo, sabores únicos, actividades recreativas y un ambiente de celebración que marcará la agenda cultural de septiembre en Mendoza.