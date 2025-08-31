Paso Cristo Redentor Cerrado

La Mansa Primavera llega a Godoy Cruz

El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.

Eventos31/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

unnamedEl Parque San Vicente de Godoy Cruz será el epicentro de la celebración primaveral con una doble propuesta que promete convocar a miles de mendocinos: la segunda edición de La Mansa Primavera y el esperado Festival de Foodtrucks de AMEGAM.

Durante tres jornadas —19, 20 y 21 de septiembre—, el espacio verde se llenará de música, sabores, juegos y actividades recreativas para festejar el Día del Estudiante y la llegada de la estación más colorida del año.

Música para todos los gustos
La grilla de shows contempla más de 15 bandas mendocinas y grandes invitados. El evento contará con un escenario 360º, con despliegue de luces y sonido envolvente, pensado para que el público disfrute desde cualquier ángulo.

La programación estará dividida en temáticas:

19 de septiembre: bandas tributo locales homenajearán a referentes del rock nacional, como Los Redondos (Bendita Úrsula), Charly García (Superhéroes), Babasónicos (Jessicos) y Soda Stereo (Bokanegra).
20 de septiembre: la jornada se llenará de cuarteto y ritmos tropicales con La Lucía, Caraduras, La Klave, Tequila y Los Playeros.
21 de septiembre: el cierre tendrá sello mendocino, con propuestas alternativas y urbanas de artistas como El Lorenzo Pa, Analía Soul, Setas, Ruido Cassette, Kush Mama, Batos, Mi Amigo Invencible y Varese.


Gastronomía y actividades
La Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil (AMEGAM), con el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz y la Fundación de Todo Corazón, organizará el festival de foodtrucks con una amplia variedad de propuestas dulces, saladas y bebidas.

El paseo gastronómico se complementará con la presencia de emprendedores locales, diseñadores y productores sustentables. Además, se pondrá el acento en el cuidado ambiental, con recipientes para separación de residuos, recolección de aceites usados y contenedores de tapitas.

Un encuentro para compartir
La Mansa Primavera y el Festival de Foodtrucks invitan a disfrutar de tardes al aire libre en familia o con amigos, con música en vivo, sabores únicos, actividades recreativas y un ambiente de celebración que marcará la agenda cultural de septiembre en Mendoza.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email