Un punto en Mataderos que puede ser fundamental para el Lobo

Tres partidos seguidos de visitante y de los nueve puntos en juego solo consiguió uno, necesario desde lo anímico tras dos caidas y además ahora depende de si mismo, si le gana a Gimnasia de Jujuy, el líder que está un punto arriba volverá a recuperar la punta del torneo en la recta final del campeonato, el objetivo es solo uno, jugar la final por el ascenso.

Los jujeños lideran el grupo con 54 puntos, el Lobo mendocino tiene 53, Deportivo Morón y Estudiantes de Rio Cuarto 50, Chacarita Juniors y Chaco For Ever 47, Estudiantes de Buenos Aires 46 y Temperley 45 entre los 8 primeros.

Arrancó bien Gimnasia y Esgrima, en los pies de Galeano tuvo chances concretas para ponerse en ventaja sin embargo fue el dueño de casa quien inauguró el marcador, ya había avisado minutos antes y esta vez con un error defensivo compartido la pelota le quedó servida a Arroyo para que festejara el Torito de Mataderos.

El empate mensana llegó casi sobre la expiración misma de la primera parte, remató Ferreyra, tapó el arquero Ferrera y cuando la pelota le llegó nuevamente al delantero blanquinegro recibió una falta en el área, el arbitro pitó penal y Lencioni desde los 12 pasos le dio la igualdad al Lobo mendocino, con ese resultado se fueron al descanso.

Nueva Chicago no está teniendo un buen torneo, Gimnasia necesitaba ganar para quedar como único lider de su grupo y no lo consiguió, esto si miramos la botella medio vacía, pero empatar de visitante y despues de dos derrotas al hilo no solo permite la recuperación anímica y además depender de si mismo, ganando el domingo vuelve a ser puntero en soledad.

..... pero hay que ganar el domingo en el Victor, no queda otro es la única forma en ir dandole forma al sueño de ir por la revancha de jugar por el ascenso, el Lobo quere revancha de lo que pudo ser la temporada anterior cuando resignó ese sueño ante San Martín de San Juan, aquello fue por el segundo ascenso, en este caso si termina arriba será por el primero.

Sintesis

Nueva Chicago: 1

Facundo Ferrero; Franco Cortez, Julián Rodríguez Vuotto, Agustín Aguirre, Diego Arroyo; Tomás Rodríguez, Román Zalazar; Ignacio Rodríguez, Sergio Ortiz, Brandon Cortes; Iván Maggi. DT: Gastón Lotito./ Cambios: Daniel Abelo x Aguirre, Iván Molinas x I. Rodriguez, Nazareno Petraca x B. Cortez, Iván Motroni x Arroyo, Francisco Nouet x F. Cortez.

Gimnasia y Esgrima: 1

Lautaro Petuchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Ismael González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Matías Muñoz ; Brian Andrada, Jeremías Rodríguez Puch, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Ismael Cortez x Nadalín, Brian Andrada x Antonio, Nicolás Servetto x Galeano, Nahuel Barboza x Saavedra, Matías Recalde x Antonini.

Goles: PT: 17: Arroyo (NCH), 48: Lencioni de penal (GyE)

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: República de Mataderos