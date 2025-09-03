Se viene la 2da edición de la carrera 10K del Maestro

El perilago del dique Las Palmeras, en San Francisco del Monte de Oro, volverá a vibrar este domingo con el paso de cientos de atletas, que por segundo año consecutivo se reunirán para participar la 2ª edición de los 10K del Maestro, una carrera que honra a los educadores sanluiseños y que en 2024 fue un éxito.

“Esta carrera que combina turismo, naturaleza y por supuesto este homenaje a los maestros en San Francisco del Monte de Oro. El circuito es el único que comienza, inicia y finaliza en el mismo lugar y tiene 10 kilómetros. Estamos hablando del dique Las Palmeras, un circuito que tiene cuestas y pendientes que cruzan badenes. La primera edición fue un éxito y hoy estamos promocionándola nuevamente, porque la verdad que se vivió en un marco y en un lugar único y con un clima excepcional”, contó Pedro Nadal, director de Deporte Comunitario, en conferencia de prensa.

Los atletas podrán participar en dos distancias. Los 10K darán una vuelta completa al espejo de agua con un valor de inscripción de 18.000 pesos. Los 5K se correrán en sentido contrario, “desde el murallón lateral, que es el murallón de Las Chacras, como se lo conoce, hasta el murallón principal y ahí vuelven hasta el punto de largada”, explicó Gabriel Camargo, director de Relaciones Institucionales del municipio de San Francisco. En ese caso el valor de la inscripción es de 15.000 pesos.

Cada competidor recibirá una medalla finisher (por terminar la carrera) y, en el caso de alcanzar el podio, una medalla especial para los ganadores. Además de la categoría convencional también correrán personas con discapacidad, sumados a la categoría KIDS, para niños de entre 4 y 12 años, para quienes tienen distancias de entre 50 y 80 metros.

“Las inscripciones se encuentran abiertas. Estamos teniendo muy buena aceptación por parte de la comunidad atlética. Estamos trabajando en conjunto con el municipio de San Francisco y la fiscalización de la FAS, la Federación Atlética Sanluiseña. En el KIDS se entregarán remeras, que presentamos hace un momento, y el dorsal que contiene el chip, que es el que controla el tiempo de cada corredor”, informó Nadal.

Las premiaciones serán para los tres primeros puestos de cada categoría, “que son cada cinco años, y después en la general los cinco primeros”. La concentración será a las 08:00 y la largada a las 09:00.

Camargo se mostró esperanzado en que la nueva edición vuelva a ser una fiesta como en 2024. “Es una carrera muy desafiante que el año pasado tuvo una gran aceptación. La verdad es que todos los atletas que participaron nos pedían que repitiéramos esta edición y bueno, estamos trabajando junto con la secretaría de Deportes para poder realizarla”, dijo.

“El circuito es algo hermoso. El que conoce San Francisco sabe lo que es el dique, lo que son sus paisajes. Está rodeado de sierras, tenemos un cruce por un badén. La verdad que es un circuito para destacar y también, como decía Pedro, el único que comienza y termina en un lugar, porque la vuelta al dique da perfectamente los 10 kilómetros”, resaltó, y dijo que el pueblo tiene toda su capacidad hotelera a disposición y condiciones para albergar a todos.