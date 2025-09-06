Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la tarde en la localidad de Carpintería al Norte de la provincia de San Luis, dejó como saldo a un hombre y una mujer lesionados.

De acuerdo con la información brindada por la Subcomisaría 19°, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de calle Los Cocos.

Por causas que se investigan, una motocicleta Honda 190 cc, conducida por un joven de 22 años, y un automóvil Renault Clio, manejado por una mujer de 72 años, colisionaron mientras circulaban en dirección de Norte a Sur. Tras el impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina Este.

Al lugar acudió personal médico del Sempro, que brindó las primeras asistencias a los conductores. Luego, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, para recibir atención médica de mayor complejidad.

Asimismo, se informó que al motociclista se le realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con 0,00 gr/lts de alcohol en sangre.

Las autoridades policiales Sanluiseñas trabajan en el esclarecimiento de las causas que provocaron el siniestro.