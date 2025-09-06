San Luis: grave caso de amenazas y coacción
Un hombre es acusado de hostigar a una mujer, difundir fotos íntimas y ofrecer dinero para matarla. La Fiscalía pidió prisión preventiva.
Un joven de 22 años y una mujer de 72 resultaron heridos tras un choque en la ruta provincial 1 de Carpintería. Ambos fueron trasladados al hospital.Policiales06/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Un accidente de tránsito ocurrido este viernes por la tarde en la localidad de Carpintería al Norte de la provincia de San Luis, dejó como saldo a un hombre y una mujer lesionados.
De acuerdo con la información brindada por la Subcomisaría 19°, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 horas sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de calle Los Cocos.
Por causas que se investigan, una motocicleta Honda 190 cc, conducida por un joven de 22 años, y un automóvil Renault Clio, manejado por una mujer de 72 años, colisionaron mientras circulaban en dirección de Norte a Sur. Tras el impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina Este.
Al lugar acudió personal médico del Sempro, que brindó las primeras asistencias a los conductores. Luego, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, para recibir atención médica de mayor complejidad.
Asimismo, se informó que al motociclista se le realizó un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, con 0,00 gr/lts de alcohol en sangre.
Las autoridades policiales Sanluiseñas trabajan en el esclarecimiento de las causas que provocaron el siniestro.
Un hombre es acusado de hostigar a una mujer, difundir fotos íntimas y ofrecer dinero para matarla. La Fiscalía pidió prisión preventiva.
Gendarmería detuvo a tres personas en controles en San Juan y secuestró cocaína y marihuana. En Mendoza hallaron droga oculta en un colectivo.
La Policía de Mendoza detuvo al líder narco del Barrio San Martín y secuestró droga, autos y dinero en un megaoperativo con seis allanamientos.
Un camión que era remolcado cayó 20 metros al río Vacas en Uspallata. El chofer fue rescatado con vida y el paso Cristo Redentor estuvo cerrado.
Un hombre rompió la ventanilla de un remis en Rawson y robó un celular. Fue atrapado por remiseros y condenado a dos meses de prisión efectiva.
Un Mercedes Benz impactó contra un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y dejó dos víctimas fatales
La Fiscalía acusó a Kevin Ortiz y Marcos Videla por homicidio agravado en Juana Koslay. Se investiga el robo de dinero ahorrado por la víctima.
Dos guardias de seguridad fueron imputados por lesiones leves tras agredir a un adolescente de 16 años en Chacras de Coria. Quedaron libres bajo fianza.
El 20% de los productos sensibles a la temperatura se deterioran durante el transporte al interrumpir la cadena de frío. Por eso con la inteligencia artifical apuestan al comportamiento predictivo.
En Mendoza, los estudiantes de la Facultad Don Bosco de Enología celebraron los 60 años de la primera facultad de enología de Latinoamérica lanzando dos vinos creados íntegramente por ellos.
La capacitación municipal fortaleció perfiles laborales y promueve el desarrollo sostenible en el departamento. Recibieron su diploma 30 vecinos godoycruceños.
La Policía de Mendoza detuvo al líder narco del Barrio San Martín y secuestró droga, autos y dinero en un megaoperativo con seis allanamientos.
Un acuerdo de Glencore Pachón y la UNSJ hace realidad el sueño de muchos estudiantes de estudiar música y obtener un título preuniversitario en el departamento