Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.
La Policía de San Luis logró recuperar una bicicleta que había sido robada en la ciudad de Villa Mercedes y demoró a un hombre presuntamente vinculado al hecho.
El procedimiento comenzó este viernes 5 de septiembre por la tarde-noche, cuando efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) patrullaban en inmediaciones de avenida Los Álamos y calle Profesor Hamann. Allí fueron alertados por un hombre de 36 años, quien denunció que momentos antes le habían sustraído su bicicleta marca SLP rodado 29, la cual había dejado afuera de un local comercial mientras realizaba compras.
A raíz de la denuncia, los motoristas iniciaron un rastrillaje por la zona. En una vivienda ubicada en avenida Los Álamos al 2400, observaron a un individuo conocido en el ámbito delictivo, que huyó al notar la presencia policial. En el lugar, una mujer de 34 años —propietaria de la casa— declaró que el hombre había dejado una bicicleta con características similares a la sustraída y la entregó voluntariamente. El rodado fue secuestrado de manera preventiva.
La investigación continuó este sábado 6 de septiembre por la mañana, cuando los efectivos del DRIM ubicaron y demoraron al sospechoso, un hombre de 31 años, en inmediaciones de avenida Los Álamos y calle Carlos Pellegrini, frente al domicilio mencionado. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde quedó a disposición de la Justicia.
Con esta intervención, la Policía no solo recuperó el bien sustraído, sino que también avanzó en la identificación del presunto autor del hecho.
