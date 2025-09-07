Taekwon-Do: XI Copa Provincia de Mendoza en el Polimeni

El próximo sábado 13 de septiembre, el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras será escenario de la XI Copa Provincia de Mendoza de Taekwon-Do, un evento que reunirá a más de 300 competidores de Argentina y Chile, bajo la organización de la Asociación Profesional de Taekwon-Do (APTa).

En diálogo con CuyoNoticias, Mariano Piatti, referente local del arte marcial, señaló: "Realizamos la decimoprimera edición del campeonato Copa Provincia de Mendoza, un evento que se viene dando con mucha continuidad y con mucho éxito ya hace 11 años".

En esta edición se espera la participación de delegaciones de Neuquén, San Martín de los Andes, Buenos Aires, Chile y Mendoza siendo anfitrión con la gran mayoría de competidores.

"Creo que la seriedad del profesionalismo, el compromiso, la entrega que desde la Asociación Profesional del Taekwon-Do, APTa, le estamos dando a cada una de las sedes, a cada uno de los profesores, con la guía incansable de nuestro maestro Ezequiel Unzién, hace que la bandera tenga un poco más de altura y que Mendoza se venga postulando como una provincia fuerte dentro del Taekwon-Do en el país", agregó Patti.

En cuanto al nivel de Mendoza el Sabon señal que "si bien hay exponentes provinciales que nos representan año tras año en el Campeonato Nacional, seguimos tratando de buscar todavía más competidores profesionales que quieran también llegar a ese nivel. Estamos arrancando pero estamos empezando muy fuerte".

Ficha

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Lugar: Estadio Vicente Polimeni, Las Heras

Horario: Desde las 9:00 horas

Entradas: $8.000 (menores de 3 años no pagan), pueden adquirirse en las distintas sedes o bien el mismo día en el estadio Polimeni

Qué es el Taekwon-Do y cuál es la diferencia con otras artes marciales

"El Taekwon-Do es el arte de lucha con pies y manos. Su origen es coreano y es un arte marcial, creo que es una de las últimas artes marciales que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un arte marcial moderadamente moderno". "Tiene, a diferencia del resto de las artes marciales, una majestuosidad en la utilización técnica de las patadas. Es una de las características específicas del Taekwondo ITF. Y en cuanto a la diferencia con el resto de las artes marciales, yo siempre digo, a ver, todas son artes marciales", señaló el Sabon Mariano Patti.

Los orígenes, estilos, el país en donde se desarrolla, los maestros, siempre van haber características étnicas, regionales o inclusive sociales de cada arte marcial. La nuestra es representativa de Corea.