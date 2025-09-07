El Lobo mendocino ganó una final anticipada

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ganó el partido que tenía que ganar, era local y recibí al puntero de la zona, obligado a quedarse con los tres puntos. Atrás quedaban los tres partidos donde de 9 puntos en juego habia rescatado solo uno, ganó sobre la hora, pero es harta merecida la victoria porque fue el dueño de las acciones desde el minuto uno.

El Lobo mendocino hizo los méritos suficientes para irse al descanso ganando, probó de todas formas y hasta no le cobraron un penal - en la Primera Nacional no hay VAR- pero sabía que el planteo era inteligente y a la larga se tenía que dar en el segundo tiempo, llegó cuando parecía que resignaba dos puntos y no podía llegar a la punta.

Fue a los 48 minutos del segundo tiempo con un tiro de esquina a favor,la pelota da en el travesaño y captura el esférico Imanol Arias y estampa el golazo que era triunfo y la punta para el delirio de todos los hinchas mensanas, la victoria esperada ante el lider al que le arrebata la punta cuando solo faltan 4 fechas para el final, como no ilusionarse.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es el líder con 56 puntos, su vencido, Gimnasia de Jujuy es ahora su escollta con 54, despues se ubican Deportivo Morón con 53, Estudiantes de Rio Cuarto con 50, Estudiantes de Caseros 49, y Temperley con 48, llegan a esa puntación aunque todavia sus partidos no terminan Chacarita Juniors y Chaco For Ever.

Cada partido tendrá su historia, son cuatro estaciones para llegar al final de la zona regular, y el primero de cada zona jugarán en cancha neutral el partido por el primer ascenso, ese lugar por el momento es para el Lobo mendocino, lugar que defenderá con uñas y dientes, el próximo rival será Agropecuario de Carlos Casares en calidad de visitante.

Despues del sojero, Gimnasia recibirá a San Telmo, visitará a Chacarita (partidazo), local con Defensores de Belgrano, dos en Mendoza, dos afuera, y arriba de todos aunque la diferencia es estrecha, por el Parque solo piensan en la revancha, la temporada pasada esquiva de poder jugar otra vez una final por el ascenso y esta vez ganar y subir a Primera.

Sintesis

Gimnasia de Mendoza: 1

Lautaro Petruchi; Sebastián Cortez, Diego Mondino, Ismael González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Gastón Espósito y Brian Ferreyra. DT: Ariel Broggi. / Cambios: Matías Recalde x Saavedra, Luciano Cingolani x Antonio, Nicolás Romano x Antonio, Mario Galeano x Espósito, Facundo Nadalín x Cortez.

Gimnasia de Jujuy: 0

Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Sebastián Sánchez, Diego Fores López, Matías Noble; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Molina; Alejandro Quintana, Fernando Duré y Gustavo Fernández. DT: Matías Módolo./ Cambios: Daniel Juarez x Camacho, Ramón Barreto x Noble, Juan Córdoba x Sánchez, Joaquín Trasante x Quintana, Cristian Menéndez x Molina.

Gol: ST: 48: Gonzalez (GyE)

Árbitro: Brian Ferreyra Estadio:

Víctor Legrotaglie

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza