Sanjuaninos correrán el mundial de mountain bike en Suiza

El sanjuanino Nicolás Tivani sigue haciendo historia
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín son ntegrantes de la Selección Argentina cy orrerán el relevo este jueves 11 y el cross country el viernes 12.Deportes10/09/2025Deportes CuyoNoticias
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín serán los ciclistas de San Juan que correrán con la Selección Argentina en el cierre del campeonato del mundo de ciclismo de montaña 2025. Esta competencia oficial para la Unión Ciclista Internacional está celebrándose en Suiza, desde el pasado sábado 30 de agosto y concluirá el domingo 14 de septiembre.
Como de costumbre, cada Mundial de mountain bike reúne a todas las especialidades que forman parte de la disciplina, y a ciclistas mujeres y hombres de todos los continentes. En esta ocasión, las carreras mundialistas recorren los senderos montañosos de Cantón del Valais, ciudad ubicada a los pies de los Alpes Suizos.
Ambos ciclistas sanjuaninos tienen 17 años de edad, forman parte de la categoría Junior y en la provincia son alumnos de Gonzalo Tellechea. Está previsto que compitan en una sola prueba. El primero será Gonzalo Martín, quien lo hará en relevos (cuatro ciclistas por equipo), y será mañana jueves 11 de septiembre, a las 12 horas de Argentina. Por su parte, Arturo Ovalles se presentará en cross country, este viernes 12, también al mediodía argentino.
La dupla sanjuanina está instalada desde hace unos días en el lugar de competencia, y pudieron entrenar ante de la competencia. Partieron desde Mendoza el pasado jueves 04. Al término del Mundial en Suiza, el dúo se trasladará a España. Porque en el fin de semana del 19 al 21 de septiembre participarán del Sea Otter Europe, carrera de relevancia que se celebrará en Girona, suelo catalán.
