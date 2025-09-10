Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club

Este jueves, a partir de las 11, el hipódromo de Jockey Club será sede de una jornada histórica para el turf provincial Clásico Domingo Faustino Sarmiento. La competencia más esperada se disputará a las 17:30, sobre 2200 metros, con siete caballos sanjuaninos que buscarán quedarse con la Copa Gobierno de San Juan y Secretaría de Deporte.

Los nombres que prometen protagonismo son Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde. La participación exclusiva de caballos locales asegura que el título quede en casa, sumando expectativa al clásico.

La jornada contará con 14 carreras en total, distancias de 200 a 2200 metros y la visita de uno de los jinetes más reconocidos del país: Juan Carlos Noriega, gloria del turf nacional y referente cordobés.

El valor de las entradas será de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres. Además de la acción en la pista, habrá stands de artesanos, comidas y música en vivo, generando un clima festivo para toda la familia.



Fuente TeleSol diario