Clásico Domingo Faustino Sarmiento en el Jockey Club

El sanjuanino Nicolás Tivani sigue haciendo historia
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.
En la 72° edición, habrá presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país. La carrera principal será cerca de las 17.Deportes10/09/2025Deportes CuyoNoticias
Este jueves, a partir de las 11, el hipódromo de Jockey Club será sede de una jornada histórica para el turf provincial Clásico Domingo Faustino Sarmiento. La competencia más esperada se disputará a las 17:30, sobre 2200 metros, con siete caballos sanjuaninos que buscarán quedarse con la Copa Gobierno de San Juan y Secretaría de Deporte.
Los nombres que prometen protagonismo son Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde. La participación exclusiva de caballos locales asegura que el título quede en casa, sumando expectativa al clásico.
La jornada contará con 14 carreras en total, distancias de 200 a 2200 metros y la visita de uno de los jinetes más reconocidos del país: Juan Carlos Noriega, gloria del turf nacional y referente cordobés.
El valor de las entradas será de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres. Además de la acción en la pista, habrá stands de artesanos, comidas y música en vivo, generando un clima festivo para toda la familia.
Fuente TeleSol diario
Arturo Ovalles y Gonzalo Martín son ntegrantes de la Selección Argentina cy orrerán el relevo este jueves 11 y el cross country el viernes 12.
Junto a la sexta del Rally Provincial hicieron vibrar a la provincia durante tres días. Este domingo tuvo su gran cierre en Boxes de Potrero de los Funes.
El empate de visitante claro que vale, pero el casi descendido Alvarado fue un equipo muy débil al que el Cruzado maipucino podría haber derrotado.
Apenas le duró tres asaltos el tunuyanino Leonel Hinojosa, el combate se desarrolló en la division de los superlivianos en el Polideportivo de Guaymallén.
Empató Guaymallén y lo alcanzó Argentino, sendos triunfos de Huracán y Fadep para seguir a una unidad de los líderes del Clausura de Liga Mendocina.
Huracán Las Heras volvió a perder de local y está fuera de la zona de clasificación, a pesar de ganar a Estudiantes de San Luis lo acucia el descenso.
Gimnasia derrotó a su homónimo jujeño 1 a 0 con un gol en tiempo adicional y ahora es puntero en soledad. Merecido resultado porque siempre lo buscó.
Entrega y dedicación durante todo el camino. Con mucha emoción el Hospital celebró el acto de colación de Residentes 2025 junto a autoridades, familiares y los nuevos especialistas.
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
La Red Edificar anunció los finalistas de la XI edición de los premios Edificar. La obra del estudio mendocino Michino nominada en categoría Arquitectura de interior
Así lo indica la Encuesta de ManpowerGroup para el 4º trimestre de 2025. Argentina tiene las expectativas más bajas de la región, pero en Cuyo creció.